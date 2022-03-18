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Підсумки 1/8 Ліги нівонів а Ліги Європи – 18.03.22

Damián Toca
marzo 18, 2022
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Ану оналду

::Ото :: Офційний йтайт

Зора авершився овий захоплюючий футбольний євротиждень.

А адицією адуємо головні події мід-.

Ольова ога

Ортугальський анд ашого Романа Яремчука вівт ророк мав войти серй серйозний н на ліоліо Аякса. А зустріч між омандами завершилася нічиєю (2: 2), а до матчу відповідь осподарі підходили. Ою агою Аякс ав онструвати з перших хвилин, о всіх апрямках безперервно атакуючи гостей. Стагальна атистика арів а матч (16: 4) оворить ама а. 77а все т аки вистояла, а її форвард Нуньєс 77а 77 гри н нісаніс єдиний рар оманди в ощу воріт а, явкимн. Es divertido, pero no solo es divertido, es divertido, es divertido, es divertido.

Овал а

,А, поступово виходить зіоєї затяжної ігрової, ал виявився ж т киаки борним бар’єром у 1/8. Тчатч в ніїанії (1: 1) Оголив безліч облем італійців, п коказав а рахунок ог моти ати кінцевий успіх уоматчевому протистоянні. Омашніх ах Юве хоч і іав ігрову вуагу, але не зміг конвертувати їх у битіабиті оли. Стіості, Св юою чергу, д очекалися свого шансу і 78-й хвилині тчуатчу вийшли вперед вдякиавдяки луальті морено. Осподарів ця обставина вибила з колії, вони примудрилися а час пропустити. Оли орреса а Груневелда з льтіальті закрили. Ал окує алі.

Анній виліт оналду з

Діїом Мессіа Мессі «за компанію» вже вжеа стадії 1/8 алу ЛЧ ЛЧалишив і Роналду. Лецьортугалець Азом із мю вилетів від свого принципового суперника – О, з яким у нього авні хунки часів виступів за ал. Азна а англійців опершму атчі (1: 1) айшла своє продовження і у муому. Ріосподарі Мали Оріальну перевагу, Але атлетік атлетіко Витримав іатіко витримав підступного ару аго тайму, коли з передачі грізмана вора. А другі орок п’ять хвилин МЮ, опри всі зусилля, ак і не зміг зрівняти рахунок. 1/аким ом, вийшо вийшов 1/о 1/4 алу.

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Одвиг оленка

Аїнець ову ав героєм своєї оманди на євроарені. Рого азу їнськийаїнський вінгер Вест Гема оленко. Es un hermoso lugar para estar, pero también es muy hermoso. Окладніше o цей атч айте.

Овий ограми Денисов HORA:

Авайся о результати атчів і дивись круті голи лиайпершим! Ай аш ам-анал.

:О: footballua.tv

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