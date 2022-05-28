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Панська політикиня а на сідасідання у дридіадриді к кольорах українського прапора

Damián Toca
mayo 28, 2022
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Анія активно н ашу країну у цейостий стийод.

PSарка PSOE (санська оціалістична робоча партія – ред.) ar ar ‘явилася а пленарному засіданні міської ради Мадрида к льольорах хаїнського прапора.

Еспінар / :ото: Getty Images

Ол л regalo. Ально ар обрала аме аку гаму, або це просто адковість вона не коментувала. Теоте, адаємо, вирішиларка а таким чином висловити ою підтримку Україні, оскільки під сас асідання обговорювалося асудження російського вторгнення їнуаїну.

Рар / © Getty Images

Еспінар / :ото: Getty Images

Агадаємо, о аніше свою підтримку висловила а іспанка – аступниця а Мадрида Бегона асіс. Втовто-синій в хустціона завітала до, яке лиали для ання а розподілу допомоги Україні.

Віллона асіс / © Getty Images

Віллона асіс / :ото: Getty Images

Жакож аїну анська королівська родина. Оролева летицisp.

Летиціяорольова Летиція / © Getty Images

Летиціяорольова Летиція / :ото: Getty Images

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