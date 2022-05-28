Анія активно н ашу країну у цейостий стийод.
PSарка PSOE (санська оціалістична робоча партія – ред.) ar ar ‘явилася а пленарному засіданні міської ради Мадрида к льольорах хаїнського прапора.
Ол л regalo. Ально ар обрала аме аку гаму, або це просто адковість вона не коментувала. Теоте, адаємо, вирішиларка а таким чином висловити ою підтримку Україні, оскільки під сас асідання обговорювалося асудження російського вторгнення їнуаїну.
Агадаємо, о аніше свою підтримку висловила а іспанка – аступниця а Мадрида Бегона асіс. Втовто-синій в хустціона завітала до, яке лиали для ання а розподілу допомоги Україні.
Жакож аїну анська королівська родина. Оролева летицisp.
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