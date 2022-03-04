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О не а робити в ніїанії, об аньбитися

Damián Toca
marzo 4, 2022
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Ніяанія – олоритна країна, а ає чим тиати. Амі місцеві жителі теж дуже дужеаві допитливі, які влятьсяавляться арячим аментом і ііі. Анці з озумінням авляться до, Але все ж жаки киарто знати деякіоп звички іадиції місцевого населення, о яких тут ставляться повагою.

Lовини.LIVE розповідає, о п потрібно робити в ванії, об не потрапити у незручне нановище.

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А а ходу

Авряд чи ожна зустріти на вулицях ніїанії людей, які кудись спішоспішають і ходу пцемохапцем ласують андвічем. Аселення особливою юаною авиться до. Канок, обід вечеря – священний лал для анців. Ожен ом їжі, аче окрема апеза. Аються а столом,, п’ють ютьо та весело розмовляють.

Анців не існує існуєавила, о м ає авершуватись виключно після 18 одини. Звикли пезувапезувати о. Авіть орани ниа інші клаклади арчування відчиняються. А олом анці азвичай обговорюють все, окрім роботи.

Анія

Д адаптовані до. Es solo cuestión de tiempo, y es muy divertido. Ому адто відкрите літнє нняання, а кшталт коротких шортів та топів, ожепривернути агу та здивувіти н Об не очуватись незручно, аще одягайте айні легкі джинсиа сорочку.

Ата ахунку а двох

Нціванців не ає одних труднощів, оли ава доходить до оплати в феафе чи рорані. Звикли ділити хунахунок орівну. А о витягне г заманця гроші а оплатить ою юастину, нік нікого це не. Ому не арто пробувати когось пригостити за свій хунахунок, або ж економити за обідом. Дн одно оведеться ведетьсяатити порівну.

Анія оради

Диоради

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