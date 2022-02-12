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:О: зогноз і анонс матчу ⋉ 6.02.2022 ⋊ онат анії онлайн UAа UA-лол ᐉ UA-ол

Damián Toca
febrero 12, 2022
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A. 23-é
6 oigo. Арселона. “Мпамп оу”
“Арселона” 17:15 “Атлетіко”
: Хіль Мансано
Ансляція: MEGOGO, Volia TV

Тчатч міг биати агу у боротьбі за чемпіонство, але тільки не цього ону. Авіть ад орми “”ала”, який мітивсяамітився, ого не ає каталонцям і “Матрацникам”. Они адто абкі, об скористатися.

Все ж аки айбутнє протистояння безкомпромісним. Ай а кону і з золото, але місце у ТОП-4 – серй мозна отивація. Зараз “”о” випереджає “арсу” лише на одне очко – де ще, як н “а “Намп оу”, обганяти ого конкурента?

“Арселона”

“”Арса” вилетіл за за Кубка Іспанії, о черзі програвши “алу” (2: 3) “а “Атлетіку” (2: 3). Ається, оманда Хаві ще не тотова бити серйозних конкурентів.

Скількиаскільки озним нині нині “о”? Ання оричне. Ім’я; ; гри – не о. Ки минулі киоки “арса” не помітила б такого опонента, але араз її виави. Ан оігнорував ватум клубу та залишився до а. Віаві, однак, не виключив гого скл складу, х отів Лапорта, об “стріляти собі в ногу”. Це він о форварда, який єає нуль голів у 22 ах!

,Овірно, Дембелеавтра Дембеле лишитьсяалишиться у апасі, а в основі вийде овачок кама аоре. Овобранець П’єр-Емерік Емерікамеянг акриє позицію. Ай они ані, атомість уміють агнітати. Ому турі оти “”авеса” (1: 0) аме ахабства та гострих “рсіарсі” не ачало айбільше.

“Атлетіко”

“”О” сезого сезону ає ак камо, і “”арса”. Ж оти з а та Суперкубка, а ж а невдач у чемпіонаті.

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Ого, “о “Кулес” з віаві ають солідніше, ніж Кума Кумана, о “атрацники” адують з кожним. Ст останніх 5 ах у дн ониха –ога – дад “айо ахадондою” з ого ону. –Орона – козир Чоло – озсипалася. Ст останніх 4 хатчах “Атлетіко” неодмінно пропускав двічі – айгірша серія клубу в еру Сімеоне.

Не сумніваємося, о і на “амп ноу” феліпе з сосо, ому головне питання айбутнього атчу ак: зуміє атака “атлетико” омпенсувати о? З ому турі з “ленсієюаленсією” це аацювало – 3: 2 із гома олами у доданий ас. Втім, “”арса” ще за “а “мишей”, а?

“”Арселона” – “Атлетіко”: атистика особистих

Кому олі “”о” ро розібрався з “рселарселоною”, а Кума Кумана, здається, ала тренера, а не боролася – 2: 0.


Puede, especialmente en el “Кулес” над “атрацниками” о 1обуто 1 грудня 2019—о – оді ачився Мессі з саса ареса. А агадувати, ця рарочка зараз?

“”Арселона” – “Атлетіко”: останні атчі оманд

Тчіанні атчі “арселони”

Анні атчі “o”

О ає? --Арселона - о. Тонс а прогноз затчу Прімери 6.а 6.02.2022 - жениеображение 2

Нановище оманд

05 05.02

О ає? --Арселона - о. Тонс а прогноз затчу Прімери 6.а 6.02.2022 - жениеображение 3

Овні ади

У “рсиарси”, з вждиавжди, овний азарет хворих, але в жливихажливих ат лише Ансуаті а Ерік рсіяарсія. Інші – о аласт.

У “”о” під нняманням ачаться Грізманн, ондогб’я а Льоренте. А огоднішньому тренуванні фотографи їх у драдр не лиали – оже, оведеться оне вибудовувати тактікѷ тактікѷ.


“Арселона”: Штеген – ані Алвес, Араухо, Піке, Альба – де Йонг,, Педрі – ан оррес, амеянг, аоре

“Атлетіко”: Как – асс, Хіменес, Савіч, Ермосо – арраско, де ульауль, Коке, Лемар – орреа, атеус

Оштовних огнозів а футбол мам-аналі

“Арселона” – “Атлетіко”: авки а оефіцієнти

“”Арселона” – “Атлетіко”: зогноз від UA-ол

Чнийоточний он “Матрацників” оходить під підаком “абиваємо і зуазу пропускаємо”. “Ому а” Намп Ноу “ає акше? “О “обидві аб’ють” – пр попонують подію зоефіцієнтами 1,8-1,9.

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