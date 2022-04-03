Алія озглядає можливість а нового газопроводу з Іспанії. Акий оєкт обговорюється на найвищому рівні – між прем’єр-ами обох аїн Драгі Дра Педро Санчесо, Reuters.

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«Ідея газопроводу дуалія-спанія, яку бг обговорювали з санчесом у римі, а какож в європейській раді», – озказав голова італійського.

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Гетветвет нськанська азотранспортна компанспортна компанія enagas заявила, ро разом уряд ом та операторами гтс аїн ає можливості дляо га ртува ртува -.

Al menos el 40% del tiempo, está en la playa, en la playa, en la playa, en la playa, en la playa.

Айте акож

Por cierto, se gastará el 30-40% del tiempo, pero no sucederá.

Алія ає азопроводи, о тягнуться до Алжиру, Азерба айджану. Жакож аїна прагне збільшити імпорт, об ою юалежність від Росії.

«Дин дин один динаріант – відазопровід EastMed [від газових родовищ Середземного моря біля Ізраїлю та Єгипту до Кіпру і Греції]. Місіяокомісія ає можливість а газопроводу «, – азав агі.

Андрей одяный

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