Оча Укра аїни з луалу оступилася Іспанії в омуариському атчі

Пото авла Кубанова

Ах отовки о 20о-2022 оча збірна України з луалу муа снайданчику поступилася команді анії.

Тчі ому тчіатчі 2022 оку синьо-овті протистояли чиннимонкам Європи. Аринг з анками відбувся гогодні в Бучі, «деміїадемії спорту. Азначимо, о допомогти господаркам через пошкодження не неогли Воловенко й.

Пото авла Кубанова

3 хунахунок уже а 3-хвилині хвилині, а під перш першого айму ачилися. Al mismo tiempo, podrás encontrar el lugar perfecto para pasar el rato y podrás hacerlo.

Пото авла Кубанова

Ож аємо поразку – 0: 7 у уому товариському муатчі. Аїнки обують узяти реванш у другому муарингу, який зпозпочнеться завтра о 17.00.

Пото авла Кубанова

,Агадаємо, єдинкиоєдинки очені до підготовки до фінального турніру оо-2022, хоходитиме в Зл2і2— Es un hermoso lugar para pasar el rato con mucha gente.

Пото авла Кубанова

Овариський атч очих збірних із луалу

–Аїна – анія – 0: 7 (0: 3)

lioli: Лесонсалес (3), мінгомінгос (15), Гомес (16), де сас (26, 40), орес (27), ампер (39).

:Аїна: –Ова – оренко, Рубан, Титова, Дичко; Офанська, агайдачна, оменко, Бабенко, Бурлаченко, Скибіна, асковець, оваленко, а.

Nombre: –Альбуена – онсалес,. ,Ордоба,. ,Ордоба, ампер; ,Ateo,. Арсія, орес, ан, де сас, омес,, омінгос,. Арсія.

Preferencias: (Ateo (10),. (Ordoba (13).