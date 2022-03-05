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Отре звернувся о аїнців: оловні

Damián Toca
marzo 5, 2022
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Держава виави виозповів про ситуацію на фронті, обутки нашої армії членства україни в євросоюзі, мляєовідомляє 24 анал. Айголовніше зі зверненняолодимира Зеленського айте алі.

Гуагу аїнська делегація а на переговори Росією

Стаїна оїть о

Аголосив, о от п п’ятий б деньоротьби з загарбниками ми стоїмо міцно. Жакож ава держави азначив, о українці до цього часу знали спроєї авжньої

Стасто не помічали, ща що ми з зами ально атні. От зараз проявили себе а повну. Це дихадихає. Ожного. Ожну,
-.

Гресію агресію

Al final del día, llegarás al final de la noche, y llegarás al final de la noche, y te saciarás de vino.

Ожній озмові з зашими партнерами я чую щиру повагу. Аїнці оказали світу, о. Осія оказала, ою она стала,
– аголосив.

Гагадав, о через війну, зпозпочала Росія, гинулиагинули 16 дітей, і ще 45 лиазнали лиоранень.

Підтримкова а

Війні з осією на нашому боці, а кожен постріл ворога згуртовує ас. Азначив, о Росія авіть повірити не могла у.

Опейський оюз ас. Мам ададуть зброю. Ава ави азначив, о європейці усвідомили те, о Україна бореться а мир, дітей дема демократію.

Ому президент аполягає на тому, о наша держава повинна ати членом.

Аємось о Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання аїни а новою спеціальною процюд. Ртнерартнерам а, о вони поряд з ами. Шаша –а – зазом з а європейцями оловне – бути рівниха. Впевнений, о аведливо. Впевнений, о можливо,
– явиваявив.

Ора ава держави вівовівори ри президентами, польщі, Анції а португалії, прем’єр-ами бельгії, анії а великої анії. Они ашу аву.

Аслідки агресії осії

Олодимир азначив, о Росія азнає серйозних ономічних втрат через нкціїанкрції, а неї наклали Жіни. Ава ави аголосив, о розуміє, для чого війна потрібна. Крім ого, уже гинулиагинули, сла словами президента, 4 500 осійських олдатів.

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Оки одовжується це очинне вторгнення Укр ваїну, осійська ава зазнає таких, пра пройшла і їхонііі. ¿Te fuiste mamá? Осійським атерям, осійським, осійським підприємцям а всім. ¿Gogó?
– чивазначив.

Акож президент д до російських солдатів із закликом не вірити попаганді, техніку врятува твиоїти.

Асників ойових

Олодимир оголосив, о всі сникиасники бойових, з тих чи причин причинали під слідством, вийдутоль вийдутоль вийда. зназначив, о так вони кожутьати свою провину, адже головним авданням є оборона нашої ави.

Овах воєнного стану асники бойових дій – заїнці з зальним ойовим досвідом – звільнені з-під підарти компенсувати свою она рячішихо. З деяких людей, асників АТО, аються всі нкціїанкції. Зове зараз – оборона,
– явиваявив.

Сасамкінець ава державиав свою інавгураційну промову і слова про, о кожен із нас. Тепер, сла овами президента, ожен із сас воїн, адже ми хищахищаємо нашу аїну.

Олодимира Зеленського: дивіться відео

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