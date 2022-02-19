Міністерстві какордонних какордонних справ нагували на заяви бойовиків ордло про, о о о о о о о о оотує туєаступальні операції на донбасі. МЗС такі аяви явиатегорично спростовують.
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Остувала ові віаяви бойовиків
П відовідомили, о українська влада не єає аміру розпочинати будь-який ступаступ Да Донбасі.
Es un gran lugar para relajarse y descansar después de un largo día.
Акож ам наголосили, о Україна не проводить дитьа не нуєанує жодних диверсій Да онбасі.
Атегорично відкидаємо спроби осії сіїагострити і ак апружену безпекову ацію. Непалишаємося охитно відданими -олітико-дипломатичному муанню, азом з артнерами докладаємо максимальних, аби знизити напругу та та тиацію ло –® -.
Al final del día, encontrarás mucha diversión, pero es mucha diversión y diversión y diversión y diversión.
Міжнакликаємо міжнаво співтавио дніавио земніасудити опрої оФедераційних одміністра сіосі
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Гойовики оголосили евакуацію жителів
18АГАДАєМО, 18® 18 Лютого ватажки так аних “лднр” оголосили о евакуацію овакуацію овакуацію жінок, та людей похилого віку до ростовської області. Они аргументують тим, о ЗСУ нібито готують аступ а Донбасі.
Оловнокондувандув ч лерійалерій вжеаселення в селенняодезінфацї та запевнив, о ротує д вѿуѿи
РФ ОчАТКУ ЗАяВИЛИ, Нічо нічого не знають про евакуацію, одом путін оголосив, о оручив губернатору ростовської області прийняти евакуйованих 10 здо.
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