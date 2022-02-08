Орт в в ваїну зріс ч чотири ази у січні – 62о 6220 ннонн – овини аїни, одовольство

66аїна імпортувала 6620 тонн свинини січні січні, вчетверо вчетверо більше, рз а аналогічний дпо. О овідомляє Аїнський аграрного бізнесу (УКАБ).

М структурі орту орожена єа єаймає 30% (1900 онн), а чи охолоджена –а – 70% (4600 онн).

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Збільшення орту оновленням з 1 січня імпортної їоти для дляаїн євросоюзу, О передбачає безмитне ввезення продукції (20 000 тонн а).

Акож а зростання імпорту на ринку в ЄС ЄС, які лишалишаються стабільно низькими ж втняовтня а сьогодні у порівнянні з українськими, авдяки перенасиченню.

Одним актором є повільне “онне” зниження купівельнихакупівельних цін після.

Оловними ортерами свинини до України алишаються країни.

Окрема, Анія Оставила Укра їнськийаїнський кок 3160 свининионн свинини, ндианди – 1103 онни, бельгія – 954 онни, Ольща – 720 Онн, Анія – 364 Онни.

Укаб зназначають, О Динаміка імпорту свинини ста останні ра роки свідчить про, обсяги імпорту у січні оо збільшуються щороку. Как, січні січніого року акож фіксувалося збільшення орту о у річному. Січні 2020 куоку – у 2,7 аза.

“У січні країнам ЄС було дуже вигідно експортувати свинину в Україну, але в найближчій перспективі темпи постачання скорочуватимуться, оскільки на внутрішньому ринку України закупівельні ціни на живець свиней знижуються Подальше зростання імпорту можна буде фіксувати ближче до квітня та весняних свят.”, – коментує дані аналітик аксим опка.

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