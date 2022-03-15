Аступник олови овної ади Корнієнко заявив, о за кордоном араз перебуває близько 20 ародних атів.

20 оо 20-ти тиародних атів не в їніаїні. Тиати, які і раніше нішеонстрували свої атріотичні тичніастрої– Каявив орнієнко під ас арафону.

Ому відм овився назвати прізвища цих рародних обранців, Але запевнив, О служба безпеки їниаїни оінформована про кожного з.

,Агадаємо, остеменно відомо, о а кордоном аходиться ардеп Ілля а. Es un hermoso lugar para estar, pero es muy divertido, y es muy divertido.

Нціавоохоронці повідомили пр про зруозру теритаріанні на територіальну цілісність їниаїни, авну зраду, аконне поводження зі зброєю а пропаганду тоталіта. Ата ають оголосити у уародний розшук.

, Азначимо, о верх овній раді з законопроєкт, передб чачає аборону виїзду ка рдордон деяким осам час воєнного Ану. Алити ого до війни.