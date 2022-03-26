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Оргнення осії – анія отує актичну допомогу для дляаїни »Слово Діл Діло

Damián Toca
marzo 26, 2022
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Орм

Анії аявили, о підтримують нкціїанкції пр ЄСоти Росії і іотують додаткову актичгну допяомо

О це овідомив міністр акордонних ав аїни Дмитро а.

Зпозповів, Обговорив іззом закордонних справ, єс співра співробітництва ханії онуелем альбануелемом альбануелемом анкції тиотиої федерації.

Овів озмову з занським колегою осе ануелем Альбаресом. Певнивапевнив, о Іспанія підтримує нкціїанкції пр проти РФ і готує додаткову актичгну допяѣмон», – азначає ава.

,Агадаємо, сосоюз алив перший кетакет пранкцій Росії за визнання «»- о нього потрапили 351 челен . О Описку Анкцій потрапили російські та юридичні особи, аючи політиків, оборонний сектор, а також анки а організації, що аа операції росії о.

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