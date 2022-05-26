Ольна ДРа К нгонго відмовилася ати аринг їнаїною

Оловний ої їаїни андр ндраков в інтерв’ю ⁇ овився вивсяодо рішення воводити онтрольні поєдинки м передайбутньою ою плей-оф ЧС-2022 іДіз тіз тло

«Как, а жаль, онтрольної гри буде буде.

Всеа все, очу ачити, що спільн спільно з пр провели, без перебільшення, анічну оботу по арин. Під сас, оли авершуються чемпіонати, а збірні не зібр лисяалися, айти аринг-артнера, який підійшов би відпр ацювання токтичної схеми на гру шотла вкра -.

«Знаю, що УЄФА звертався з пропозицією з приводу поєдинку до більшості відомих клубів Європи, але вони відмовилися в силу своїх обставин. Вже фактично домовилися про товариський матч 26 травня з Демократичною Республікою Конго, проте африканці відмовилися в останній момент з тільки їм відомих причин» , – аявив анич «о-жовтих».

Була мотиа клубами клуб, лео маринг ми ринго сюди – це все жуєажує …

А опозиція збірної зігр тиати матч у них, оте а штучному муолі, о ам могло одити. Гальта отова була ати, але 27-28 аа, а це нанадто пізно для сас, з огляду а відновлення поєдинконя поєдинконя поєдинконя поєдинко.

Виник варіа нт оВенесуел, але вже на с он о о хвилин

Обто аріанти були, але з тих чи інших в причинони нам не. М оє рішення головного тренера «, – вав оловний збірної.

Ндіяатч отландія – аїна апланований нийа 1. Ожець ого протистояння янняає з Уельсом а путівку мундіа аль.