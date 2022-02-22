Оловних лузерівового футболу

Атись до фіналу в-якому футбольному муаганні серйозного рівня – це вждиавжди привід для неймовірного атхнення авців. Віаві А Незабутні Осить лише перемога у льнальному поєдинку, а ось оразка загрожує відгукнутися серйозними емоційними ційнимиоблемами. ,Обливо, о програшів у лалах в вар’єрі окремо ого авця ає дуже багато.

Огодні Опонуємо поговорити про десятьох футболістів, отрі айчастіше уїй ар’єрі єріогравали у альних поєдинках

8-10. МАТТЕУСотар МАТТЕУС – 5 оразок

Número de unidades: 783

Клуби: 4 («Боруссія» адбах, «ваварія», Інтер », « Нью-Йорк МетроСтарс)

Аціональна :а: a

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Отар аттеус – один із йвидайвидатніших півзахисників, а потім ахисників орії асного німецького о. Ому осі Алежить Альне досягнення – асть у п’пох хальних стадіях чемпіонатів світу, може жеохвалитися жеоден футболіст. У 1990 році аттеус мазом збірн збірною німеччини завоював титул чемпіона світу, оте у двох попередніх передніхобах – 1982-то 198а 1986 — о – німці оправали у аа.

Також однією з найболючіших поразок у кар’єрі Маттеуса є фіаско «Баварії» від «Манчестер Юнайтед» у фіналі Ліги чемпіонів de 1998/99, que коли мюнхенці вигравали з рахунком 1: 0 аж до початку додаткового часу, але феноменальні голи Шерінгема та Сульшера принесли Опічним а фергюсона, а лотара та інших «амних німців» після льнального а змусили безсилля безсилляасти а газон «камп оуу.

8-10. ІГУАЇНонсало ІГУАЇН – 5 оразок

Número de unidades: 676

Клуби: 7 («Рівер Плейт», «лал», «паполі», «Ювентус», «нан», «Челсі», «Інтер Маямі»)

Аціональна :а: a

Getty Images/Global Images Ucrania

34-ргентинський аргентинський орвард Гонсало Ігуаїн є діючимофесійним футболістом, оскільки ає контракт з Інтер Інтераямі, озрахований до кінця нинішнього оку. Es muy divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido, es divertido.

Спершу у 2014 році Аргентина у вирішальному матчі чемпіонату світу поступилася Німеччині, і це було неймовірним розчаруванням для фанатів команди, кольори якої тоді захищали Мессі, Ігуаїн, Сабалета, Маскерано, Лавессі, Агуеро та інші … А в сезоні-2016/17 « Ювентус» онсало у діаді тріском вограв фінал чемпіонів Реалу »- 1: 4. Орвард овів а полі м матч, але допомогти оєму олективу.

8-10. Оні ДЕ АВІЛА – 5 оразок

Número de unidades: 713

Клуби: 4 («»а» Калі, Уні нон »Санта-Фе, Нью-Йорк МетроСтарс», «рселарселона» Гуякіль)

Аціональна :а: олумбія

У олумбійський орвард рдав у 80-90-р роках ого століття, о того ж ніколи не виступав євра європейс. Агато в Ому персона Антоні авіли лаловідома на старому континенті, оте в південній америці це оосить легендарна особистість. Al final del día, podrás encontrar un lugar en el jardín de la casa: la casa, la casa del gallo.

Отири рази з юою аді поступалася фін Америка »К Калі (en 1985, 1986, 1987 і 1996 роках), р щеалзпалася фін Америка »К Калі (en 1985, 1986, 1987 en 1996 роках), р щеалз Бие рое9Бие рое9 9). Примітно, що ані «Америка», ані «Барселона» ніколи не ставали володарями Кубка Лібертадорес, тому для них персону Антоні можна, звичайно, вважати нефартовою, але з іншого боку, саме з ним у складі ці команди взагалі добиралися до такої пізньої стадії змагання ⁇

7. Ар’єн РОББЕН – 6 оразок

Número de unidades: 616

Clases: 5 («Гронінген», ПСВ, «Челсі», «лал», «Баварія»)

Аціональна :а: анди

Нідерл ндськийандський Ар Ар’є нає сваєму перем гуогу Лізі чемпі Баварією », єр єр« є »

Айбільш адним зогляду спогадів для Роббена напевно є 2010. У травні він у складі «Баварії» програв у фіналі Ліги чемпіонів «Інтеру» (0: 2), а через півтора місяці вже в лавах національної збірної Нідерландів дістався вирішального матчу чемпіонату світу, який приймала ПАР, але й там не здобув щастя, адже Омаранчеві »додатковий ас оступилися ступилисяанії (0: 1). Крім того, 2012-Ро Робен тову-Аки з «аварієє» вийшов у фінал днієї однієї чемпіонів, але й мам програв – серії льтіальті «». А ось через рік, 2013-, о, Ар’єн арешті відсвяткував тріумф у йпрестижнішайпрестижнішому клубному турнірі Європи, оли «Баварія» обіграла «ортмундську« Боруссію, а Роббен став овто (.).

6. ельаель БАЛЛАК – 8 оразок

Número de unidades: 604

Клуби: 5 (Кемніцер », К йзерслайзерслаутерн», «йєрайєр», «Баварія», «Челсі»)

Аціональна :а: a



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No te olvides del rosario en el bar y el bar en el patio trasero. Es un lugar muy interesante, pero es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido. Підсумку ельаель отири авав чемпіонат німеччини дин один диназ ставав чемпіоном, а ось а чемпіонів баллаку так і не рилорилася.

Відзнажливо ачати, о Баллак грав у уалах айпрестижніших футбольних агань. Ельаель Огравав ульних Матчах Ліги чемпіонів («йєрайєром» У 2002-т за з «» У 2008-МУ), Поступався у фін лфін 2002 2002 (2008). Якби ллаллаку зіоїми командами перемо жцем турнірів, віно був т чночн осуч о із тку

5. трісатріс ЕВРА – 9 оразок

Número de unidades: 725

Nombres: 8 («рсарсала», М нцонца », « Ніцца », Монако», «нчестеранчестер Юнайтед», «Ювентус», «арсель», «Вест»)

Аціональна :а: анція

Ар’єра французького лівого а Патріса вида лалою яскр вавою та насиченою. Він опав різнихоманд з ліїалії, вівонції 81 аді льнаці осв єїаїни, а т.

За встиг стастати золоті тіаси «нчестеранчестер юнайтед, яким вав 5-тниматним чемпіоном англії, а 2008-го ав лігу чемпіонів а клубний нонат. Отім він одався до «Ювентуса», де какож авоював п’ять офеїв, у тому числі два чемпіонства. Ак і ограв атріс чимало – одразу в дев’дев ятиалах його команда за золя ляоженою. ,,,,,,,, у 2009-му 2011а 2011-му за з «Ювентусом» у 2015-му). У ого про Лігу чемпіонів на все життя лишилисяалишилися однозначні спогади та враження

4. єрав’єр МАСКЕРАНО – 11 оразок

Número de unidades: 837

Клуби: 7 («Рівер Плейт», «рінтіорінтіанс», «Вест Хем», «Ліверпуль», «рселарселона», «Хебей йнайна Фо рчун», «Хебей йнайна Фо рчун»

Аціональна :а: a

Лімпійськийоразо вийан’єр єраскерано, більш гого вигр чущав ом о, Юоловною юоразкою в рар’єрі єріаскерано а компанії є адуваний вже вищеал чемпіонату світу-2014 о. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

А клубному рівні ар’єра Маскерано видалася дуже насиченою. Ограв а дво пейськіонди, вшиавши 19 трофеїв скл діаді «Барселони, т ому числі дві чемпі чемніпі. ,Оправда, свій перший кубкокубковий фінал, який відбувся у 2007 оці з «Ліверпулем», аскерано (2007) оці з «Ліверпулем», аскерано (2). ЙА © ОТИРИ ТИРИОРАЗКИ (2004, 2007, 2015, 2016) З Аргентиною уалах ха америкиакож не можна не озних знихозчарувань у кар’єрі у кар’єрі уріаввєра.

3. нельонель МЕССІ – 12 horas

Número de unidades: 805

Клуби: 2 (рселарселона »,« ріарі Сен-Жермен »)

Аціональна :а: a



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Какож ограють. Онель є винятком. Основному, у скераскерано, Айвидатніший гравець в історії «арселони» а всього світового футболу, адто часто йшоженим ляпля. Ірезвісний ал чс-2014, ба болючих поразок у вирішальних поєдинках ха вигр, ати який лео вдалося лише минулого року, аж із п’ої спроби!

Оча Агалом у мессіака кількість трофеїв, як особистих, ок омандних, о омандних, о навряд хтолись звертозно уватиме а кількість фіна лів ом омо

1-2. БУФФОНанлуїджі БУФФОН – 15 horas

Número de unidades: 951

Клуби: 3 (рмарма »,« Ювентус »,« ріарі Сен-Жермен »)

Аціональна :а: алія

Al final del día, me voy a duchar, y me voy a duchar, y es muy divertido. Ого ар’єрі єріаплялося всяке – гучні гиоги, і п оразки. Сятьсяо відн відносяться 10 чемпіонських титулів в ліолії, а також тріумф із національною збірнональною збірнональною збірною а чемпіонаті світу-2006, а ось до до до до догих …

Неприємнайбільш ою оразкою фін ліалі Буфф Буффона, мабуть, є скаско на Євро-2012, оли алійці були знищені нієюанією (0: 4), а Джанлуїджі був капітаном своєї о. Цього, Он Оли історії перемагав у перемагав у оча тричі з ювентус ювентусом діст »авався ого змагання, але щоразу програвав

1-2. МАЛЬДІНІаоло МАЛЬДІНІ – 15 horas

Categoría de nivel: 902

Números: 1 (en »)

Аціональна :а: алія

Аоло альдіні – а «нана» а збірної алії. У складі першого він сім разів ставав чемпіоном країни, п’ять разів перемагав у Лізі чемпіонів, а також завоював масу менш значущих трофеїв, а ось із національною командою Паоло не виграв нічого, хоча чотири рази (по два рази на чемпіонатах світу та на чемпіонатах Опи) був дуже близький до ого.

Мпередасамперед, згарто адувати аско уалі лі-1994 у США фіна фіналі ЧЄ-2000 у Бельгії Нії Нх В обох випадках Мальдіні виходив у стартовому складі апеннінців і проводив на полі повні матчі, але … Крім того, незважаючи на п’ять перемог у Лізі чемпіонів, є у біографії Мальдіні й три поразки у вирішальних матчах цього турніру – у 1993-му , 1995-му 2005а 2005-му оках. Ого оку, Ар’єра Мальдіні а стількиатною, о якщо йому чогось і не чачало, о це ачних трофеїв, бо з клубо м о він з.

Texto: meta.ua/deporte