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Оловним ожцем кінофестивалю ″ леале ″ вав фільм ″ рраррас ″ | Виниовини – актуальні овідомлення про події світі світі | DW

Damián Toca
febrero 17, 2022
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“Золотого ведмедя” кіна кінофестивалі “Але” в 2022 році а найкращий повнометражний фільм отримала режисерки нськарли сімон “аррас”. 72-міжно ародного кінофестивалю підбили ввечері середи, 16 ого.

‘Єра фільму “саррас” ася амках “але”. Оловні олі вому али Джорді Пуйоль льольсет, а Отін та Ксенія Росет. Стрічці йдеться о кілька поколінь однієї сім’ї в каталонському містечку аррас. Авину о те, о на їхній збир земліаються персик персикові дерева, об ановити онячні панелі, сім’ї агують по-ому.

Основному онкурсі цьогорічного алю али участь 18 артин виробництва 15 аїн. “Ведмедяого ведмедя” обула артина “письменника” окорейського а Хон ан.

Адр із фільму “Курнабіє аз проти тиорджа а”

“Ведмедяого ведмедя” на найкращий сценарій вручили йліайлі з за фільм “абіє курназ проти тиорджа а” ого а андреаса а (andreas dresen).

Аптан, а ала в цьому, отримала “ого ведмедя” “Берлінале” як айкраща виконавиця головної ролі.

“Ведмедяолотого ведмедя” пр грограмі короткометражного кіно отримав російської режисерки астасії Ведмедяолотого ведмедя”

Аїнські фільми в вогорічній річнійонкурсній нкурснійограмі “але” асті не али.

Жайте акож: “мбітне амбітне кіно”: окритики про український фільм а Берлінале-2021

Леале – зна ачущістю аль у Європі

Днийародний Льофестиваль “Берлінале” – зна значущістю в європі після аннського та венеційськогогогого – Оходить у берліні з 10 20® 20 Ого. Оки ому муого художнім стом ав лієцьалієцьо Шатріан, онавчим директором – андка аріетт.

Щіайкращі огорічного Берлінського кінофестивалю обирало міжнародне. Ого очолив американський режисер і ристарист, одець з. Айт Алан, Вистіпив як ості режисера картин “Осте почуття” з брюсом віллісом, “аки” з мелом оном а хокіном феніксом, “спліт” інших.

Texto de actualización: леале-2021: “олотого” отримала а про секс-відео

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