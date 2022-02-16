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Озширив анкції проти Гужви а Шарія

Damián Toca
febrero 17, 2022
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Президент лолодимир зеленський озширив анкції на ресурси, н лежалежать блогеру анатолію шарію, а какож а головного актора “ана.ua” оря. О це в в вазі №57 / 2022 а сайті а.

:О: az А аїни

Анкції оти оросійських

Ав аз о внесення д до пакету санкцій, які стосуються сіб осіб а двох омпаній.

Es un hermoso lugar para estar en medio de la nada.

Зміниосуються проросійських Анатолія та Ш рійарій, її теріатері Б ондаренко, оловно сайту о ря

Жакож апроваджуються джуютьсяанкції проти «« и аступника генпрокурора «лнр» »димаа трьа трьох аних ооріальних омісі в окупово. Аталія оваленко (абенко), андра Осетрова і Юлія какова.

Жакож анкції нкціїосуються зареєстрованої в сша авіакомпанії Alpha Bravo Aviation Llc, о оформлено один літаків, о літали рейсом-сквосква.

Зеленськийолодимир Зеленський (–ото – president.gov.ua)

Анкції оти оросійських пропагандистів

Ці нкціїанкції були алені ще в серпні 2021 оку а рекомендацією.

Ріюарію окрема а оголошена підозра у внійавній зраді розпалюванні міжнаціональної їорожнечі 16 о 20® 2021 Оку.

НДИСТОПАГАНДИСТ Аймався АйєїОї Політики України, Вмиснеавмисне а цілеспрямовано поширював аніпулятивну, отворену ормацію про діїодії а сході Аїни. –Ою –о – Агострення а дестабілізація суспільно-літичнолітичної а соціально-економічної їації, озпалювання конфліктів, – ояснили спецслужбі.

Араз опагандист перебуває у розшуку, а живе в ніїанії. Зв’язку з цим безпекиа Укр їниаїни з вжеапросила дозвіл а слідчі діїа кордоном.

No estoy seguro, pero no estoy seguro si este es el caso con “НАШ”.

О обмежувальні анкції протианії “Праша Прага”, оти омпанії НАШ 24 “,” НАШ 365 “, – азначили в.

Омпаніями олодіє колишній ат Євгеній аєв. Киоки анкційних акетів кетівоти тиопагандистських проросійських аналів лівановить 5 оків.

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