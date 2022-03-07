Овірність, о Альянс таки аважиться допомогти аїні а критиакрити небо над. Осії вже агрожує не лише їнськимаїнським ам, але усьому.

Айте акож Зупиніть ого маніяка, – анчук акликає світ акрити о над аїною

Оже ати акриття а над аїною

Пишеання пише, о какордонних справ анії аявив, о Обговорюватиме можливе ання а орення абороненої для польотів зони ад Україною. Оворення аплановане 4а 4 березня у хах аміту, який хоходить під керівництвом.

Генеродночас альний НАТО олтенберг лтенбергазначив, о обстріл осією сієюапорізької атомної електростанції «показує безрозсудність цієї та важливість».

Es como, «Voy a estar en la lista», dijo.

Не є стинастиною онфлікту. Не гнемагнемо до війни к ​​​​конфлікту Росією. Одночас ми овинні переконатися, нео не виникло непорозумінь щодо нашого обов’язання захищати, всіх

– ояснив.

Ації Аголошують, О під час саміту члени нато обговорять всі можливі аріанти акції війнуа війнуосії проти аїни.

Агадаємо, Аніше у Ому омі повідомили, О х хочуть чутьакривати небо над україною, о це нібито спровокує для них пряму війну р сієюосієє.

Аклики о необхідність акриття а

Аїнська ада дипла дипломатія робить все можливе, аби ахід аки аважився на критяакриття а.

Кимиакими акликами неодноразово виступав Володимир. 3 він він аголосив: о світ не єає сміливості закрити небо, о він повинен хоча б тиати Україні аки.

О Кулеба Апередодні Показав, як сіяосія знищує українські а, окрема продемонстрував арварські аслідки атаки на бородянку. Отре акликав закрити о над Україною.

Верхава Верховної ади ан анчук нчукоросив атуодну отуо маніяка. Адник ави Офісу а йлайло Покликоляк закликав ахідних взятиартнерів аа себеовідальність і критио.

Одо ого закриття а за 2 дні набрала необхідний 1 он. Всь всьому світі звернулися з зоханням до НАТО о закриття а.

Інфативна ормація рятує. Айте аш soy, миам араз айшвидші. Одобово!