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Ніїанії очали ати адки дкиахворювання на грип ка коронавірус одночасно

Damián Toca
febrero 4, 2022
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Ативне отоReuters

Нськійанській овінції аталонія виявили першіадки так каної флурони – Одночасне ахворювання і ка коронавірус, звича звичайний. Випараз адки оодинокі, а хвахворювання ає арактер.

О овідомляє Euro Semanal de Noticias.

Це оодинокі кіадки. Не норма, п поки мова йде про легкий перебіг – видозповіла анню ор аталонської служби охорони оров’я яа. А її овами, ць ому ає нічого дивного, оскільки ають захворювання, о оєднують в собі відазу.

Жливихажливих омів они ниачають той факт, о вони обидва викликають адишку, оскільки ажають верхні.

, Агадаємо, Аніше явилиаявили: Ам оронавірусу омікрон важливий, о показує подальший перебіг Андемії коронавірусусу світі. Д о того, о з сасом коронавірус «уживеться» з людьми ста неаким же ендемічним.

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