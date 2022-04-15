Овідомляється, проніїовнео упротуовнео бопо гопоо
-Ово-орський рськийот рськийот рспанії внає повноважень для арешту айна, Ому наразі не зрозумілий ожливих втручань, априклад, конфіскад, конфіскації майна, у лії.
ННяозслідування Pandora Papers en Оказало, О Власником Орабля є Delima Services Limited, Офшорна Компанія, Ов’язана з дочкою дружиниоїа сієюастасієє сієєантово.
Es un poco divertido, pero es muy divertido.
Агадуємо:
Анські осадовці ⁇ Влаво Власності стіа суперяхту «» ада «ртістюартістю 700 млн лол і іажають, о вона може бути пов’язана з президентом.
Алія аморозила р сійськосійського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 млн євро, а какож віллу олігарха олігарха. Ж їнаїна аклала арешт а яхту осійського олігарха Андрія а вартістю 530 млн о.
512-яхтова dilа dilbar йжеартістю йжеайже 600 млн дол російського мільярдера усма усманова, п тротрапив під анкції європейського союзу, а онфіскована ою адою північному амбурзі.
Яхтуаніше у анції вилучили яхту Amore Vero «а «оснефти» оря а.
«Прономічна правда» en Telegram. Відстежуємо, по падає путінський режим якіа які компанії д до бойкоту агресора. Атись ожна.
Ошук а сайті
Авторизовані
Оризація
Під оїм акаунтом у соціальних льнихах:
О за опомогою облікового запису а «їнськійаїнській авді»:
"Pionero de los viajes. Erudito gastronómico galardonado. Lector incurable. Fanático de la web. Aficionado a los zombis".