Ніяанія аблокувала яхту а 130 мільйонів євро – оже алежати російському олігарху Чемезову | Ономічна авда

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Алія аморозила р сійськосійського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 млн євро, а какож віллу олігарха олігарха. Ж їнаїна аклала арешт а яхту осійського олігарха Андрія а вартістю 530 млн о.

512-яхтова dilа dilbar йжеартістю йжеайже 600 млн дол російського мільярдера усма усманова, п тротрапив під анкції європейського союзу, а онфіскована ою адою північному амбурзі.

Яхтуаніше у анції вилучили яхту Amore Vero «а «оснефти» оря а.

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