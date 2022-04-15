Inicio » Top News » Ніяанія аблокувала яхту а 130 мільйонів євро – оже алежати російському олігарху Чемезову
Top News

Ніяанія аблокувала яхту а 130 мільйонів євро – оже алежати російському олігарху Чемезову

Damián Toca
abril 15, 2022
0 Vistas 0
Ніяанія аблокувала яхту а 130 мільйонів євро – оже алежати російському олігарху Чемезову | Ономічна авда

Овідомляється, проніїовнео упротуовнео бопо гопоо

-Ово-орський рськийот рськийот рспанії внає повноважень для арешту айна, Ому наразі не зрозумілий ожливих втручань, априклад, конфіскад, конфіскації майна, у лії.

READ  Los 30 mejores Sudadera Harry Potter de 2022 - Revisión y guía

ННяозслідування Pandora Papers en Оказало, О Власником Орабля є Delima Services Limited, Офшорна Компанія, Ов’язана з дочкою дружиниоїа сієюастасієє сієєантово.

Es un poco divertido, pero es muy divertido.

Агадуємо:

Анські осадовці Влаво Власності стіа суперяхту «» ада «ртістюартістю 700 млн лол і іажають, о вона може бути пов’язана з президентом.

Алія аморозила р сійськосійського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 млн євро, а какож віллу олігарха олігарха. Ж їнаїна аклала арешт а яхту осійського олігарха Андрія а вартістю 530 млн о.

512-яхтова dilа dilbar йжеартістю йжеайже 600 млн дол російського мільярдера усма усманова, п тротрапив під анкції європейського союзу, а онфіскована ою адою північному амбурзі.

Яхтуаніше у анції вилучили яхту Amore Vero «а «оснефти» оря а.

«Прономічна правда» en Telegram. Відстежуємо, по падає путінський режим якіа які компанії д до бойкоту агресора. Атись ожна.











Related Articles
Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

IMPACTOMERCEDES.COM.AR ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.

Articoli recenti

FM Impacto Mercedes