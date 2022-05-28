Анський оператор Enagás дадіслав о України обладнання а матеріали, обхідні овлення оботи тиазотранспортної.

О овідомив у Telegram ратор аїни.

«З Іспанії до України вже надійшли аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори – для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби.

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Ракож оератор enagas звапральні зварювальні електрonc.

«Ратор ГТС України пер оператору Enagas за допомогу», – одали компанії.

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