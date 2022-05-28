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Анський оператор Enagás дадіслав о України обладнання а матеріали, обхідні овлення оботи тиазотранспортної.
О овідомив у Telegram ратор аїни.
«З Іспанії до України вже надійшли аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори – для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби.
Того, наші анські оші анські оіспа
Ракож оератор enagas звапральні зварювальні електрonc.
«Ратор ГТС України пер оператору Enagas за допомогу», – одали компанії.
Ономічна авда
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