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Нськийанський оператор ГТС Enagas надіслав ваїні обладнання для ремонту

Damián Toca
mayo 28, 2022
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Анський оператор Enagás дадіслав о України обладнання а матеріали, обхідні овлення оботи тиазотранспортної.

О овідомив у Telegram ратор аїни.

«З Іспанії до України вже надійшли аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори – для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби.

Того, наші анські оші анські оіспа

Ракож оератор enagas звапральні зварювальні електрonc.

«Ратор ГТС України пер оператору Enagas за допомогу», – одали компанії.

Ономічна авда

«Прономічна правда» en Telegram. Відстежуємо, як по адає путінський режим, і які мпомпанії приєднуються до бойкоту орагре. Атися ожна.

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