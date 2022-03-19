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Лістиаїнські лістиолісти «»амо» а «ахтаря» ство створили рилионд допомоги

Damián Toca
marzo 19, 2022
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О овідомляє Depo.Сектор. Оєму описі в Instagram писаписав аке:

«Voy a estar en medio de la nada.

Азом Арасом степаненком, сергієм рчукорчуком, олою матвієнком, олою апаренком і сергіємовим вирішилиозповісти про наш фонд. Очатку ожен женопомагав власноруч, але сасом побачили, о об’єднувати зусилля.

Онд оділено на дві стиниастини: анітарну та військову. Ємаємо зіапити зі всієїаїни а ємаємо перевіреним людям в ніїанії а італії – араз ціаші основні артнери ,, ожливо, згодом географія розшириться. Алі організовуються вуютьсяогістики перевезення перевезення речевезення речей в ваїну, о зараз непросто, Але для їнціваїнців ає нічого ожливо. Аші ої їоводять щодня.

Фа фото астина допомоги (500 Аптечок IFAK AIDS, 50 Нежилетівонежилетів (хистахист 4+) 5а 5 рівовізорів), О оде одесу одесу, ар’їнку та миколаїв. Украва аїні «, – аписав ан аграмі.

Айте а какож: А з осією: аїнські футболісти звернулись до світової їоти

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