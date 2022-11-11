Испанська армия очучатиме україний мулиты программы танків, артилерийских боєприпасів та зенитних батерий.

Про це informa «Ukrinform» из следум на publicación española Infodefense.

«Перша группа з aproximadamente 20 soldados llegarán a España a principios de la próxima semana y se prepararán para hacer frente a carros de combate, artillería de campaña boєpripasami de gran calibre, por ejemplo, proporcionada por España, y baterías antiaéreas».

Навчинання україный солдатів продатиме на в программе в Европей тренувальному таборі San-Gregorio pod Zaragoza.

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