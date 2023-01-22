Los rescatistas cargan a una mujer que fue evacuada de un edificio residencial derrumbado en Dnipro, que fue destruido por un ataque con cohetes, el 15 de enero de 2023. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP
Чтоп’ятницы Zaborona prepara una colección de fotos que destacan los eventos más importantes de la semana. Често разу фотовиддил зибрав світлини трагедий в Днипри та Броварах, авиатрощи в Непалі, въткувания Водохреща в Україний — вильний и окупований, — та из изних знаковых епизодів от семи день.
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