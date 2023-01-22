Чтоп’ятницы Zaborona prepara una colección de fotos que destacan los eventos más importantes de la semana. Често разу фотовиддил зибрав світлини трагедий в Днипри та Броварах, авиатрощи в Непалі, въткувания Водохреща в Україний — вильний и окупований, — та из изних знаковых епизодів от семи день.

  • Україна война Днипро 14 января 2023 roku
    Los rescatistas están limpiando los escombros de un edificio residencial destruido por un ataque con cohetes en Dnipro, el 14 de enero de 2023. Foto: Vitalii Matokha / AFP
Бровари авария геликоптера 18 de noviembre de 2023
Люди на личное аварії геликоптера у Броварах, 18 de enero de 2023 року. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Publicado el 18 de enero de 2023
Vista general de la ubicación del accidente de helicóptero у Броварах, 18 de enero de 2023 roku. Foto: REUTERS / В’ячеслав Ратинський
  • Олена Зеленська плаче трагедия Бровари 18 января 2023 року
    Перша леди України Олена Зеленська поруч из першою вицепрем’еркой Україния Юлия Свириденко на відвідный форумі в Давосі посли новый про аварию геликоптера у Броварах, 18 января 2023 року. Foto: Foto AP / Markus Schreiber
  • Greta Thunberg es detenida por la policía
    Полицианти несутску климатичну активістку Ґretу Thunberg від буровугильных шахти Garzweiler II пид час акции проти вижение буровугильного кар’еру на селище Лютцерат з игого спутним руйнованим. Lutzerat, Alemania, 17 de enero de 2023 roku. Foto: Federico Gambarini / dpa vía AP
  • фестивал Святого Антония свеченик и худоба
    Священник бесплатья свойску худобу пид час фестиваля Святого Антония — практоря худобу. Мисто Муро, Майорка, España, 17 de enero de 2023 roku. Foto: Isaac Buj / Contacto vía ZUMA Press
  • Група оголених активісток на акции з медатиою закрыть хутряни ферми. Madrid, España
    Група оголених активісток на акции з медатиою закрыть хутряни ферми. Madrid, 14 de enero de 2023. Foto: Thomas COEX / AFP
  • Свято Святого Антония España вершник у огури
    Вершник їде кризь багаття пид час траденционного регионного свита Лас-Луминаріас на часте Святого Антония — паротья травения, у сели Сан-Бартоломе-де-Пинарес, Испания, 16 января 2022 року. Foto: Guillermo Gutiérrez / SOPA Imágenes vía ZUMA Press Wire
  • Desastre aéreo de Nepal 2023
    Рятвычики обстежавый уламки пагазирского лияка на миста Pokhara, Nepal, 16 de febrero de 2023. Yeti Airlines, que volaba desde Katmandú, cayó a un barranco el domingo y se cobró la vida de al menos 70 pasajeros de los 72 a bordo. Foto: Foto AP / Yunish Gurung
  • Mark Angel es el nuevo presidente del Parlamento Europeo
    Колеги витають нового вечерезительного вечерепионного парламенту Марка Анхеля з программемо на программемс на. Estrasburgo, Francia, 18 de enero de 2023. 19 января Европейский парламент большостим голосів ухвалив резолюції на мужчую дій зі зічівания іннінцеральный трибуналу для притягненя до особіность віша, хто вінний у прироші агресії против України. Foto: EPA/JULIEN WARNAND
  • Вийськови лыкові оперуют в госпітали в Донецкий оплания
    Вийськови ликові оереють лкоalo Foto: Anatoly Stepanov / AFP
Києво-печерська лавра Водохреща
Священник осьчаюје воду пид час святкувания Водохреща на теристия Києво-Печерской лаври, 19 de enero 2023. Foto: REUTERS / Владислав Мусіёнко
Svyaschennik consagra el agua del Mar Negro durante la festividad del Agua en Saky, Crimea, el 19 de enero de 2023.
Svyaschennik consagra el agua del Mar Negro durante la festividad del Agua en Saky, Crimea, Ucrania, el 19 de enero de 2023. Foto: Foto AP
  • Министерка оборони ИсLANDії Тордіс Колбрун Рейкфорд Гильфадоттир (злива), мінистерка оборони Україний Олексій Резников и генеральний секретар Єнс Оборони Исландиї Ramstein, Germany, 20 january 2023
    Министерка оборони ИсLANDії Тордіс Колбрун Рейкфорд Гильфадоттир (злива), мінистерка оборони Україний Олексій Резников и генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер на всутику у Рамштайні, Germany, 20 января 2023 roku. Foto: Hannes P. Albert / dpa