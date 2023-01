Inicio » Top News Головне за день 2 января Top News Головне за день 2 января 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

У росії та Українии официили утрак україний войпо по окупантах у Макіївці, president Volodymyr Zelensky prognoses a trivalu attack of Ukraine by drones, and у Вінниція мъкс бритвою прозикав віченика УЦС МП. Ми зибрали головни новый за день 2 de enero de 2023.