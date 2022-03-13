Її вже її лиочали -, алу війну з окупантом. Одня, оночі цивільні їнціаїнці чинять чинятьотив озвірілій російській солдатні. Діоді – алими, але ошкульними вчинками, частіше – ою допомогою аїнській арміїо особистою вастю вастю.

Нціанці 18-сто оріччя

У як явище уа у 19 оріччі Ісп ванії ніїаслідок окупації аїни аполеонівськими ами. 8 1808. Анія ормально перетворилася а васала анції. Оте аїна продовжувала жорстоку, непримиренну роротьбу з окупантом.

2 años en адриді алахнуло стихійне повстання, нцузианцузи швидко й жорстроко, одіваючись алякіти алякіти Ватомість они отримали тотальний опір піраселення по всій країні, який отримав назву «» »(ясп. Guerrilla, в).

Аспанська Армія, Розбита, Але не а, також одовжувала воювати з імперськими миами, однак одішніх овах вона не могла на рівних отисто. От, авпаки, ася ефективною. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Внимоловним ом успішного ведення ртизартизанської війни стала підтримка герильї місцевим селеннямаселенням, безпечувабезпечувало її миами, обхідними асами, розвідінформацією, адавало прихисток.

Очкові, Але асові ойні напади ,, психологічний терор не дозволяли окупантам почуватися в, ажувала не тільки окупаційний контингент, а фр.

Атичні напади загонів герильї али імператора наполеона і тиати в ніїанії па постійній основі очний основі ачний овий контингент: від 300 до 400 тисяч солдатів, оце -. Ого присутність ісп спанії мажлива французів на інших іншихатрах військових зрештокових зрештою привела до остаточної поразки а розвалу наполеонівської.

Аме авдяки тотальному всенародному опоруродному опору в 1814 оці анія свовила свою алежність, а й донині ажається одним чинників чинниківановлення держави о о о о о

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Al final del día, llegarás al final de la noche con mucha diversión, mucha diversión, mucha diversión y mucha diversión. Їнаїна тут не виняток – адаймо хоча б аїнських отаманів 1917-1922 оків героїчну боротьбу гоПА в сїу.

Вині п лоловині 20 оріччя з’явило сяаке поняття, як «герильяа герилья т, обто форма ведення артизанських бойах великих міських агломерацій, де легко зн а

Їнціаїнці 21 octubre

Дека ада чергового етапу війни з сієюосією одемонструвала, о аїна має отенціал ло розгортановя Зпстня Їнціаїнці орюють огістичні облеми ам окупантів, оджають осуванню підрозділів зділівосіян, живу й й техніку оорога.

Асові мітинги а одиночні акції громадянської громадянської непокори – теж наша герилья, показує окупантові, о він не зяїназяїн а нашій.

Окування шляхів, нняавалювання онними ннимиоками чи спиляними миами – теж герилья, ваважає ворожим анкам і бронетехнкам вільно пересуватися.

Сів папасів алива пра продуктів – теж герилья, за залишає російських ристіволіс з лолодними.

Стрічки он та ло відоцмережіо відовино проло ал о о Це теж -.

Перетв диверсії перетворюються ологічний терор, і гагарбники не ають можливості ні секундуа секунду розслабитися, очити, об абратися сил для вихових очинів. Как, они ачать і розуміють, о українці чинять і іадалі посилюватимуть спротив, це сидльно їх. Ому авілі Осійські сійськіолдати мстяться їнцямаїнцям, оризуючи й ючиаючи й ючиаючи цивільних, знищуючи рніарні, школи, ові. Вже не армія, рг організована ая злочинців, честі й м роралі.

Аш отальний спротив, аша українська герилья зайд обливатись холом від кожного шерехту, без тя.

О оку плату з росії а всі злочини, проти ашого народу. Всіазом поховаємо імперію а.

Ава аїні!