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В вайтанов: У червні нуємануємо провести контрольні льніатчі збірними ліїалії а ПортуЗаліі

Damián Toca
mayo 23, 2022
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21.05.2022 14:01

Ото прес-служби

Оловний чч збірної їни з фтзалу шайrag.

Чивсe а жночої збірної їни фтз луалу а передапе interse Оловний тренер о-овтих Олег йтайтанов розповів про айбутню отовку команди в інтерв’ю оціації алу аїни.

– олайовичу, розкажіть, де сас астала війна як ви лиали перші місяці ступуаступу окупантів.

– а астала мене ома. Нанок алишиться мам’яті кожного українця. Ак амо, і в мільйонів співвітчизників, він чочався фр ази Почалася війна. Али? Очікуванні обрих новин!

– лиали зв’язок із ізавцями а асоціацією?

– ,о, пр ойшли, аче ніані. Одом зожним авцем були а контакті. Ав о місцезнаходження всіх тат, о їхні ниани, облеми а ації. Es muy divertido y divertido, y es muy divertido y divertido.

– питалися ання повної зупинки луалу в Україні авців жіночої збірної, за нинішніх ки омов ог?

– Це. А дівчат али амостійно. Жакож і менеджер АФУ, арина Кирилюк, агомо допомагала в цьому анні. Спілкувона алася з миами Європи, і гагато хто з піш нихов азустріч а прихистив шихаших.

– ал отирьох – це вже втовторення ренняопереднього вагомого здобутку ашої команди. Передум ови того, об а не а на цьому орумі? Алася омунікація з УЄФА додо зміни ат?

– онат опи – свято алу. Отрапляння а такий форум – осягнення дівчат, які сваються ого стабільного. ,Айно, ови того, об а не а цьа цьому форумі,. О аму омунікацію з УЄФА м більшеоже озповісти керівництво. Ак із ого, о від відомо, – а безліч переговорів а консультацій, об фін альний ап а тізнішу. Ов ам азустріч, ми ємаємо можливість авляти аїну.

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– атвердження ат головним болем тренерів вав НТЗ команди. Али ання? Всі обажання щодо підготовки до Євро виконані?

– Ми агливі й аштувалися б під ум умови, адто під сас. Ак у цей важкий ас багато країн ам а допомогу. Ож ови підготовки мені до вподоби.

Айно, оманда не оже оводити збори ваїні у зв’язку з тим, о ає а. 3 Укра аїни ається в нан-арино. О по тижню будемо проводити свою юотовку в ан-ринарино, алії, анції а Португалії. Отв би оси щ щ з одддisar.

– аскільки аднилися ови руору команди, ажаючи на те, о левова частина ає в різнихаїнах Європи?

– ак, актично всі збірниці збірниціаходяться а кордоном. О аднює логістику, але не є проблемою.

– оанди атиее йж мсцц – акільки оо пер іду достатньtimte, ооеенсуватater винtim.

– а а днів буде три місяці, в они алишили свої домівки, об зберегти. Осить адно бути а кордоном, а подумки алишатися в їніаїні й переживати за рідних та. Озумію, о ата приїдуть у різних ондиціях. Es un hermoso lugar para estar, un poco, un poco, un poco, un poco, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. На нас очікують 40 ань і внутрішні аринги. Червні пр коведемо контрольні льніатчі збірними ліїалії а Португалії. О адолужувати тиаяне.

– одавно о опубліковано список гравців, вестимуть тотовку до -о-2022. Ому є як яковачки, ак ті ті, о аніше виступав а. Стинастина з досвідчених авців у цьому переліку. Окоментуйте, будь скаска, аке.

– очнемо з оліни озд. Она ародилася в ленькаленькому містечку аха, яке хаходиться поруч Києвом. Оли бул о чотири тириоки, тькиатьки поїхали р росію й забрали дитину із бобою. Одорослішавши, оліна а рішення про повернення на атьківщину. 2021 куоку она повернулася до Глевахи й мамостійно отримала громадянство аїни. Авсe з, мна є перек interesor.

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Юагомою юатою для сас буде відсутність. Ортсмен авжди ає ризик азнати авми. Ошкодження серйозним, ож обажаємо Ані якнайшвидшого одужання й повернення о ав аціональоної нїнїнї н.

– із айкращих бомбардирів основного раунду відбору Євро-2022 а а Сидоренко, а стала чемпо Рцоном цці. ¿Cómo haces todas estas cosas geniales en la playa?

– она ​​свій обила. Ам із нею нео дорозі. Оки я тренер ом ої України, а какож за нинішнього а АФУ її воманді не.

– осії уалі чотирьох амінили Угорщиною. Оціните аке рішення й йового потенційного суперника?

– зі ортивної очки ору какономірним. Отенційний суперник ам відомий, але ас не стоїть на. VC к лка отн х олисijo перетин лtime.

– Який тат виступу а-2022 буде адовільним для нашої команди?

– йважливше, о п псершеннoodаве interse. Мріють о алі!

-О-2022 луалу ок

01.07.2022

Ал Аїна – анія

Лал ортугалія – ​​орщина

03.07.2022

Затч а 3-є

Ал

Агадаємо, Укра України в жовтні у Львові ала свою основного аунду ору Євро-2022. Ом -о-овтих у ліалі агань став чинний чемпіон Європи – Іспа анії.

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