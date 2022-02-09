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Оловіча національна збірна їниаїни в лютому матчі другатчіо ігрового а кваліфікаціна чеймії 3імї 3імї Anónimo. Ночатку аша збірна єоти іспанії на виїзді – 24 ого в місті кордова, після 27ого 27 16ого о 16:00 атиме анців в київському палаці спорту. Баб ої аїни визначився р ​​ізозширенним складом команди а поєдинки проти тианців: Ахисники

Лук шашов, ометей

Лійалій отов, о

Сид оров, ометей

Нанон, о

Ом Рендл,. Орварди

Андр овий, ометей

Ногдан Близнюк,

Ан аченко, аські авпи

Ковальов,-скетаскет

В’ячеслав обров, о

Влавлов, о Ові

‘Ячеслав ов, ометей

Димиролодимир Герун,, а

О апінцев,-скетаскет

Пуст Пустовий, ан-нанарія, анія Оловний – арс агатскіс

⁇ – алій ановський, аксим Міхельсон, алерій анов Pero, es solo un poco de diversión, es divertido, es divertido, es divertido. 20 ого а аїни о Іспанії, р зпозпочне підготовку до атчів проти чинних чемпіонів.

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