Втрими пидняту планку. Яким буде Прометей у новую сезоні?

Después de que nos atacaron, casi todos los deportes ucranianos se pusieron en pausa. Se detuvieron los campeonatos deportivos internos y la mayoría de los equipos tomaron un receso forzado en sus vidas por razones comprensibles. Si tomamos por separado el stock de baloncesto de nuestro deporte, la mayor discrepancia queda detrás del slobozhansky «Prometey».

Los últimos campeones de la Superliga hicieron una gran temporada. En el campeonato doméstico, los seguidores de Ronen Ginsburg tomaron con confianza el primer lugar, y en la Liga de Campeones, el equipo ФІБА de Slobojan logró recordar a los fanáticos ucranianos el balón naranja que ya habían olvidado el sabor de derrotar a clubes europeos fuertes y tenían pocas posibilidades de llegar a los cuartos de final del torneo. Pero por la agresión de nuestros vecinos, el presidente del club, Volodymyr Dubinsky, se vio obligado a anunciar la disolución del equipo.

Sin embargo, en la actual mitad de temporada, la dirección de los «Titanes» sopesó sus fuerzas y los riesgos que los acompañan y anunció noticias muy positivas para todos los fanáticos del baloncesto, que los «Prometey» masculinos continuarán con sus actuaciones en el futuro. Además, las metas y ambiciones del equipo seguirán siendo altas. A pesar de que hasta el comienzo de la nueva temporada todavía hay tiempo suficiente, el Club Slobozhan ya ha decidido los principales problemas de organización y ha formado su lista.

A pesar de su corta edad, «Prometey» ya logró ganar cierta autoridad en el ámbito internacional y al comienzo de la temporada intermedia presentó audazmente solicitudes para dos torneos de la Copa de Europa a la vez: la Copa de Europa (controlada por ULEB) y la Liga de Campeones. de la FIFA (perebyya bajo la jurisdicción de la FIFA). Hace unos años se podía decir con seguridad que se presentaban candidaturas para el segundo y tercer puesto de la Copa de Europa, respectivamente, pero ahora la Copa de Europa y la Liga de Campeones de la FIFA están tan reñidas que la diferencia entre ellas sigue siendo mínima. .

Fue muy interesante ver la continuación de las actuaciones de «Prometea» en la Liga de Campeones, pero la dirección de FIBA ​​​​no le dio a nuestro club un lugar en la grilla principal del torneo, y el proceso de clasificación no fue muy arriesgado. . Зваживши вси за и проти, слобожанци обрали Кубок Европа. Cabe señalar que en un principio esta decisión provocó críticas por parte del presidente de la Oficina Federal de Investigaciones, Mikhail Brodsky, pero luego la pasión no llegó a un conflicto serio. No está de más señalar que el último club ucraniano participó en la Copa de Europa en la lejana temporada 2013/2014.

Ahora «Prometey» tendrá dieciocho partidos en un torneo de grupos muy apretado contra equipos europeos fuertes, y si es específico, los oponentes serán: «Bursaspor» (Turquía), «Breshiya» (Italia), «Cedevita-Olympia» (Eslovenia) ., «Ховентут» (España), «Ратиофарм» (Alemania), «Бурж» (Франція), «Венеція» (Італия), «Клуж-Напока» (Румунія), «Лілtка»). Для участь в плиоф «Прометей» мое онлайн онлайн не очень 8th.

Otra pregunta no menos seria ante la dirección del Club fue la tarea de reemplazo de «Prometey» en la temporada regular de la Superliga de Ucrania. Y si hay un lugar para nuestro club en algún lugar de la Eurocopa, entonces se necesita una combinación de varios factores para participar en el campeonato europeo serio, incluido el permiso de los organizadores del torneo.

Afortunadamente, Letonia volvió a apoyar a la selección de baloncesto de Ucrania. Este país báltico dio la bienvenida a nuestro equipo nacional y junto con Estonia abrió la puerta al campeonato conjunto de los dos países: la Liga de Baloncesto Letonia-Estonia (ЛЕБЛ). Dieciséis equipos competirán en esta competencia en la próxima temporada: seis equipos representarán a Letonia, nueve serán de Estonia y la lista de participantes la cerrará «Prometey».

«Прометей» albergará sus partidos de local en la principal plataforma cubierta de Letonia – «Арени Рига», яка вмищує 11 mil 200 espectadores. Вона ж стане домашню для украинский клубу в поєдинках Купка Европа.

Además de los torneos internacionales, slobozhantsi competirá en el campeonato de Ucrania. Hoy no se sabe qué fórmula pasará, cuándo será titular y cuántos equipos jugarán en ella, pero el desempeño en el campeonato nacional de «titanes» es una de las prioridades más importantes.

Для выполнительных зеривних программы клуб маје зибрати аналогний ростер и «Прометей» з циома вциома. En primer lugar, la dirección del club propuso el regreso al equipo del diseñador clave de los últimos éxitos de los Slobojans: el entrenador en jefe Ronen Ginsburg. Si se leyó abiertamente el fichaje de nuestros basquetbolistas, entonces el regreso al club de dos legionarios estadounidenses fue una grata sorpresa. І Stephens, і Kennedi la temporada pasada fue uno de los líderes del equipo, y si las lesiones ocurrieron a su lado, probablemente esperarán tales roles en la próxima temporada.



Vale la pena señalar que Sanona quería ver a Ronen Ginsburg en «Prometee» incluso antes del comienzo de la última temporada, pero luego no sucedió. Teper Issuf recibió uno de los retos más serios de su carrera en el club. Todavía joven, prometedor y muy talentoso reclutado en la NBA, el ucraniano debería demostrar su valía en un nivel más alto en el equipo, donde se cuenta seriamente con él, y luego sus sueños sobre la liga más fuerte del planeta pueden tomar contornos más realistas que en este momento. Ivana Tkachenko, quien en las últimas temporadas de la Superliga comenzó a declararse en serio.



Нових легионерів у «Прометеї» четверо. Y один з них є широко видомим на наших баскулетьних просторах. Ним став перториканецц жиан клавел, quien comenzó la última temporada en київскояidamente «бдивельник» и ° ° о. Tras un largo período de recuperación, Clavell jugó en el club capitalino, pero logró hacerse notar en su natal Puerto Rico. Тепер вид Джиана чекают не не менсих бомбадирских звитяг ya está en другие українськом клубі.

Хорвата Миро Билана на посиция п'ятого номер заменить чеський центровий Онджей Балвин. Lo primero que debes notar cuando lo conoces es su personalidad. Mide 217 centímetros. A menudo sucede que los jugadores con tales datos fallan gravemente en sus habilidades de baloncesto, pero este no es el caso. Balvin estuvo muchos años en la Liga española АСВ durante su carrera, donde simplemente no se contuvo e incluso se convirtió en el mejor reboteador del torneo (8,6 intercepciones por partido de media) en la temporada 2020/2021. Cabe señalar que el verano pasado Balvin lo hizo bien en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde anotó un promedio de 14 puntos + 6,7 rebotes en el torneo de baloncesto masculino. Además, el central pudo jugar la Euroliga en el almacén del español «Гран Канариї».

Компанию высоченному чеху в передний линий станитиме Дастин Хог. El estadounidense de 30 años jugó la última temporada en el club rumano «Клуж-Напока» y compitió con «Прометеје» en la etapa de Топ-16 Лиги champіnів ФІБА. Им’я в Европия Bigman se hizo en Grecia e Italia, donde hace tres años en el equipo «Trento» se veía muy bien al nivel de la Serie A. En los 22 partidos de la temporada 2021/2022 de ФІБА, Дастин набирав 11,5 puntos + 6,3 pronósticos.

El estadounidense de 30 años jugó la última temporada en el club rumano «Клуж-Напока» y compitió con «Прометеје» en la etapa de Топ-16 Лиги champіnів ФІБА. En los 22 partidos de la temporada 2021/2022 de ФІБА, Дастин набирав 11,5 puntos + 6,3 pronósticos.

Actualmente ростер слобожанців сформований completamente. Ronen Ginsburg tiene doce jugadoras fuertes a su disposición.

A pesar de todas las dificultades, «Prometey» planea mantener un nivel bastante alto en la próxima temporada. El equipo espera un desempeño muy serio y duradero en la Copa de Europa y batallas no menos intrigantes en la Liga de Baloncesto Letonia-Estonia. Втим, судячи по заявам для клубу и, найголовнише, зи же выполнение роботи, слобожануну довыІх. А це мнение, что начить у таки неспокight