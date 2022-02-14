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Втрарселона атила перемогу а останніх ах онату Іспанії (о)

Damián Toca
febrero 14, 2022
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“”Анада” ала нічию, аючи більшості.

–Анада – /арселона / foto REUTERS

Х мкамках 20-туруо туру онату туанії “анада” вдома ала внічию оти “арселони”.

57а 57-й Д ніані Алвес вав ольову вуачу Люка деа де нгонга, отрий відкрив рахунок в атчі.

79А 79-© хвилині “” арса “залишилася в меншості, адже 17-річний гаві побачив перед собою другу овту втуартку, автоматично стала оною. Hace 10 años “”анада” аки ористалася чисельною більшістю й відновила аритет.

,Азначимо, легендо легендарний ані Алвес вав у чемпіонаті анії вперше авня 2016 оку. Хисникавий Ахисник “Арселони” Ановив Орд Каталонського Клубу: Азилець став найбільш віковим вимолістом, ав а “арсу” в рамках ла. М о в тчіатчі з “гранадою” 38 оків і 247 днів, влапередньому власнику ворду воротарю пінту о і 190 н ма ментоменто ойанньої.

“”Анада” – “арселона” – 1: 1

lioli: Сас, 89 – Люк де Йонг, 57

“Анада”: Асіміану, Кіні (,акка, 84), ор Діас (арте, 68), Торенте, Нева (,о, 84), ас, Мілья, оналон (онторо, 62), ачолос (Код), Ачо, Кос

“”Арселона”: Штеген, дані Алвес, піке, ерік рсіяарсія (ленгле, 54), а, ніко гонсалес, бускетс, гаві, дембеле (Анс, 82), де йонг (Ай, 61), А (Еззальзулі, 61)

Вилучення: Віаві, 79

О огляд атчу

Тонат ніїанії: оложення команд

  • Дридськийадридський “ал” з 46 очками в турнірній турнірнійаблиці а. “Севілья” нає а 5 алів менше і посідає друге. Них є а у апасі.
  • То поп-3 також дитьодить “Бетіс” (33 очки) “а л Сосьєдад” (33 очки), але у перших аа один атч маніг зенше зенше
  • “Атлетіко” tiene 19 puntos, вабрав 32 puntos de vista. “”Арселона” зіграла 20 ігор а займає шосте місце з 32 аліковими ами.
  • “Анада” з 24 очками миосідає 12-е.
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