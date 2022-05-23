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вськовського змінив, взяв ініці лиали а виїде Р сіїосії опу – – tsn.ua

Damián Toca
mayo 24, 2022
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«Просто класика російського імперського патріотизму. Батько сколотив капітали, вішаючи локшину на вуха про велич Росії недалеким російським пролам. А діти та онуки зрештою запакували валізи і вирушили промотувати спадщину на «клятий» Захід, залишивши обдуреним фанатам біснуватого Жирика війну, бідність та вічні санкції «, – аписав аліст.

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