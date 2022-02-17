вийовий оліст лістарселони ниатив клуб у шантажі

“”Арселона” ає амір позбутися скандального футболіста цієї.

Дембелеан Дембеле / ​​​​Roto REUTERS

Por “арселони” Атеу ані Es un día muy divertido, pero es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido.

“Яснало ясно, о Дембеле не хоче ч бутиастиною нашої команди. Ати ми його не аємо аміру.

Овідомили авцеві, о аємо амір озлучитися з ним йнайно. Сяодіваємося, о нам асться продати його до 31 січня “, – ані Mundo Deportivo.

Ан з рішення виступити із ізаявою, об оз’яснити ситуацію зі свого оку. Анцуз ав возуміти, о готовий повністю вністюоопрацювати свій контракт з “арселоною”, о акінчуєтьвати.

“За весь ч цейас відповідав на це і не вдавдовувався.

Айте акожВикоменальне нняонання: 15-річний річнийорвард абив биваром через себе з лінії фнафного (о)Мені 24 оки, у мене є недоліки п помилки, у. Мене були ості оди, авми, перехв орів коронавірусом.

Асуджую, о приписує будь будь-які якіаміри, у мене ає. Асуджую тих, го говорить щось мого б або від імені гого агента, ому я повністю довіряю.

Мене діючий нтронтракт, я п вновному розпорядженні клубу і мого а. Виклавжди адався аради своїх артнерів і вболівальників. .

Тнийатний а шахрайство і тим більше підд неамся а шантаж.

–Оя ава – ати футбол, отримувати адоволення ленняазом зі оїми партнерами і вболівальниками. Всеа п отрібно сконцентруватися а головному – а перемогах. Себе і оїх близьких “, – аписав Instagram.

Es divertido, pero es divertido y divertido, y es divertido. Окрема, предметний інтерес до футболіста збірнанції проявляли “Челсі”, “анчестер айтед”, “аслЖЖв”, “ЖСЮ”.