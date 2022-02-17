“”Арселона” ає амір позбутися скандального футболіста цієї.
Дембелеан Дембеле / Roto REUTERS
Por “арселони” Атеу ані Es un día muy divertido, pero es muy divertido, es muy divertido, es muy divertido.
“Яснало ясно, о Дембеле не хоче ч бутиастиною нашої команди. Ати ми його не аємо аміру.
Овідомили авцеві, о аємо амір озлучитися з ним йнайно. Сяодіваємося, о нам асться продати його до 31 січня “, – ані Mundo Deportivo.
Ан з рішення виступити із ізаявою, об оз’яснити ситуацію зі свого оку. Анцуз ав возуміти, о готовий повністю вністюоопрацювати свій контракт з “арселоною”, о акінчуєтьвати.
“За весь ч цейас відповідав на це і не вдавдовувався.
Айте акожВикоменальне нняонання: 15-річний річнийорвард абив биваром через себе з лінії фнафного (о)Мені 24 оки, у мене є недоліки п помилки, у. Мене були ості оди, авми, перехв орів коронавірусом.
Асуджую, о приписує будь будь-які якіаміри, у мене ає. Асуджую тих, го говорить щось мого б або від імені гого агента, ому я повністю довіряю.
Мене діючий нтронтракт, я п вновному розпорядженні клубу і мого а. Виклавжди адався аради своїх артнерів і вболівальників. .
Тнийатний а шахрайство і тим більше підд неамся а шантаж.
–Оя ава – ати футбол, отримувати адоволення ленняазом зі оїми партнерами і вболівальниками. Всеа п отрібно сконцентруватися а головному – а перемогах. Себе і оїх близьких “, – аписав Instagram.
Es divertido, pero es divertido y divertido, y es divertido. Окрема, предметний інтерес до футболіста збірнанції проявляли “Челсі”, “анчестер айтед”, “аслЖЖв”, “ЖСЮ”.
- 24-річний пападник починав єруар’єру у діаді “а”, ва який вав 29 атчів у всіх хах і забив 12 олів
- У 2016 році перебр всяався в ртмундськуортмундську “оруссію” 15 15 нівонів о. “А “джмелів” зігранцуз вав 50 ігор у всіх хах іабив 10 олів.
- Влітку 2017 року офіційний сайт “арселони” оголосив про перехід пападника в нськийанський. Ка трансфер Оліста нціаталонці тилиаплатили 105 онів о, ще 42 євр мо можливі в ості бонусу, а контракт був адений ном на п’ять років.
- Ому оні взявасть у м шестиатчах іспанської Прімери і вав дві ативні ачі.
- З 2016 викликоку Дембеле єтьсяається ої їанції, якуа яку він вав 27 ор і абив 4 оли.
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