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Варселона в аматичному атчі а за Іспанії (о) –

Damián Toca
febrero 22, 2022
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“Атлетік” вав уаталонців в овертаймах.

Атлетік – /арселона / Rото REUTERS

“Атлетік” з оао не пустив “арселону” о чвертьфіналу а анії.

Мовний ас атчу захунком 2: 2, ому рятівний ол “арса” 90абила на 90 + 3-й хвилині й груа гру о оййийт.

С Одатковий час “атлетік” биваробив право на пенальті – муньяїн вав-муньяїн вав -арка-андре тер іабив ожний м’яч з одинадцятиметрової позначки.

Ок анії. 1/8 de aul

“Атлетік” – “”арселона” – 3: 2 (ч..)

lioli: Муньяїн Муньяїн, 2, 105 + 1 (пен льтіальті), о артінес, 86 – ан оррес, 20, Педрі, 90 + 3

“Атлетік”: Абала, о артінес, Вівіан, Берчіче (аленсіага, 91), Де ркаркос (Лекуе, 106), (а (оласкоайн, 117), ансет (Іньякі Вільямс, 52), Ікер Муньяїн, Дані рсіяа (79), Вільямс (, párrafo, 110)

“”Арселона”: Штеген, піке, Араухо, Ані Алвес, Орді Альба, Бускетс, педрі (брейтуейт, 108), Аві (© йонг, 61), Оррес, а (Дест, 96), Алзулі (Гонсалес, 46)

Preferencias: Año 30, Año 119, Año 120 – Año 76, Año 97, Año 97, Año 104, Año 104, Año 104

О огляд оєдинку

Al mismo tiempo, encontrará el “арселона” в лолодарем а Іспанії і ахистити каталонцям не неалося. ,Аво, о у алі орічного а ніїанії “арса” обіграла аме “Атлетік” (4: 0).

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