А атвієнко ареєстрована а італійську компанію.

Ліїалії у Пез містіаро знайшли розкішну г голови Ради ації орів РФ алентини атвієнко. Al final del día, podrás encontrar el lugar perfecto para pasar el rato.

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О овідомила журносійська -алістка- «озслідувачка» ндуонду боротьби зорупцієє «а соратниця осійського опозиціонера олексія авального арія.

Величезн прима рорська містіаро – Вала Раціїа .ак о.

Арія азначила, о озкішна вілла Матвієнко ареєстрована на лійськуалійську омпанію.

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«А аса, авда? 26 земліа землі, 650 вової лінії, кок 774м2. Осійський овник може узяти на це гроші? Ось лоловний путінськ ої Росії: о ти любиш Путіна, оші потечуть на тере, як вода «, – аголосиЖа «.

Алістка акож показала документ, в якому фігурує ім’я а Матвієнко.

:Oto: арія

«Атвієнко дуже хоче, ніхтоб о не неав, о о о це от лійськалійська власність, Але она також хоче, об її відремонтували. О біля воріт вілли ми йшлиайшли ім’ім яамовника: Сергій твієнкатвієнко, її. Не ,о, о також розбагатів на пограбуванні росіян «, – одала арія.

Esta enorme propiedad junto al mar en la ciudad de Pesaro () es la villa de la familia Matvienko. Valentina Matvienko es la jefa del Consejo de la Federación (cámara alta del Parlamento ruso). La firma de Valentina se encuentra bajo los decretos para iniciar la guerra con Ucrania. pic.twitter.com/mMoKKauAzh – María Pevchikh (pevchikh) 7 de marzo de 2022

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