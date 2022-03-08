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А осії оти України: ніїанії знайшли віллу Матвієнко, а підписала указ про війну в їніаїні

Damián Toca
marzo 8, 2022
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А атвієнко ареєстрована а італійську компанію.

Ліїалії у Пез містіаро знайшли розкішну г голови Ради ації орів РФ алентини атвієнко. Al final del día, podrás encontrar el lugar perfecto para pasar el rato.

О овідомила журносійська -алістка- «озслідувачка» ндуонду боротьби зорупцієє «а соратниця осійського опозиціонера олексія авального арія.

Величезн прима рорська містіаро – Вала Раціїа .ак о.

Арія азначила, о озкішна вілла Матвієнко ареєстрована на лійськуалійську омпанію.

:Oto: арія

«А аса, авда? 26 земліа землі, 650 вової лінії, кок 774м2. Осійський овник може узяти на це гроші? Ось лоловний путінськ ої Росії: о ти любиш Путіна, оші потечуть на тере, як вода «, – аголосиЖа «.

Алістка акож показала документ, в якому фігурує ім’я а Матвієнко.

:Ото: арія Певчих / ©

:Oto: арія

«Атвієнко дуже хоче, ніхтоб о не неав, о о о це от лійськалійська власність, Але она також хоче, об її відремонтували. О біля воріт вілли ми йшлиайшли ім’ім яамовника: Сергій твієнкатвієнко, її. Не ,о, о також розбагатів на пограбуванні росіян «, – одала арія.

Айте акож:

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