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А вже в осії й відвідує пр етериопагандистських каналів – діадіо Свобода

Damián Toca
marzo 1, 2022
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Адіо обода »: а був учасником спеціального випуску« гого канала », р зпозповідав про« нацизм в циззм в.

А вже в осії й відвідує пр етериопагандистських каналів - діадіо Свобода

Al final del día, voy a ir al gimnasio, voy a darme una ducha y voy a tomar una taza de té.

Присутність Киви в р осійських сійськихопагандистів у понеділок, 28 ого, омітили алісти N.News »(діадіо Свобода).

,Окрема, 28 лютого а був сникасником мального випуску «гого канала», ефірі він заявив:О з ас у цій студії міг міг, по почнеться війна. Пападу азвавднемайстрашнішим днем ​​іст ворії одного народу – аїнців росіянЗа аявив, о він ався авдякитіоботі аходу.

Además, es un hermoso lugar para estar en el jardín, y es un hermoso lugar para estar.

Йсклайскладніший оцес зараз не тягнутиатягнути війну війну, не просякнути одне одного ненавистю. Озумієте? Ому о ось трупи б обох оків несуть величезні слідкиаслідки. (…) хагатьох початок військовоої перак якоюсь мірою сприймається курсуаїни овернення наших дружніх, атських відносин, – аявив.

Ому одовжив запевняти, о Укр ваїні нібито «є цизмацизм»: Огодні виконує нуєашну місію: він тягуєатягує цю. Огодні все ваїні просякнуте. О сьогодні залишився а Україні (їніаїні)? Они аїнців, вірять і ютьають, о ми тськіатські сусідні аїни. Аїні осякнуте ацизмом. Це йстрайстрашніше.

Алісти д о Киви з питапитанням, як внавно він ає Р Росії, однак овіді відіакція поки не отримали.

Аніше олова фракції «ОПЗЖ» Юрій Юрійойко ініціював оцес з її їїав, об вінваважав мирному процесу, єає відбутися в аїні.

24 Рого осія розпочала масштабний аступ проти України, й боборона ають ступаступ російсїмкоїї ар.

Lo mismo se aplica a las publicaciones electrónicas y boletines.

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:От :о: діадіо Свобода »/

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