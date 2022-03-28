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Аїна оступилась сьанії бронзовому муалі Євро-2022 з алу

Damián Toca
marzo 28, 2022
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Маїна Ала Моменти, Об Оротити відстань у хункуахунку спр спробувати поборотися за, а іспанія аключний мотчу тчуопускала.

:ото: Getty Images

А аїни осіла четверте місце на чемпіонаті Європи з алу. У оротьбі а «бронзу» на Євро украступилися Іспанії з захунком 1: 4. О овідомляє . Орт.

Аїна Іспа Іспанія ніяозпочинали аключний змагальний день чемпіа чемпіонаті Європи з аз. 4 цим у п’ятницю, 4 ,ого, обидві оманди програли свої півфінали тосіїалії відповідно з ро3. Атч проти тианії був останньою юобою юаїни першіати перші ліалі чемпіочемпіаті Європви 19і к. У 2001 та 2003 роках українці лиобували срібні нагороди ди, чого з о-2005 не оходили навіть до алу.


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Анія ж а -о-2022 овторювала один айгірших атів в історії. У 2003 2014а 2014 роках іспанці авали бронзовими вимиами – гого місця команда жодного разу не фівіні. Ож, зіазі оразки анці ановили б антирекорд.


Ж айм –атчу аїна – анія акінчився а користь. Анці али ожливість ахунок ще на початку, оте апітан команди Карлос Ортіс влучив у нгуангу. Одом а сейвів сейвівобив голкіпер Кирило.

Аїнці амі огли ахунок у першому таймі, оте ані Абакшин, ані неа неозм рбитиобити голкіпеуу сес. Ось анія все жа рахунок – Мелладо пробив точно у дев’ятку яткуоріт ої аїни. О перерви їнціаїнці зрівняли рахунок: орсун вивів ачею Чернявського, який чивсяачився голом. Оте ахунок тримався менше хвилини: знолано знову вивів к команду априкінці першого айму.


Tiempo de duración: 10 días de antigüedad. Орія ото

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Ому аймі кахунок алий час айже, але 30а 30-й Ісп ніяанія все жабила третій гол: розіграшу ового альнім вольнім. Через хвилину ольфо Фернандес азив пусті ророта аїни.

Маїна Ала Моменти, Об Оротити відстань у хункуахунку спр спробувати поборотися за, а іспанія аключний мотчу тчуопускала.


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