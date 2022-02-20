“Атлетік” з оао ольовому стилі обіграв мадридський “о”.
Eо ограв оманді зао / ото REUTERS
13 в Амках півфінального атчу суперкубка оспанії футб футболу апилася сенсація: адридський “” о “оступився” Атлетіку “з оао.
Оли абиті в ому аймі. Л Автогол Лоротаря збірної унанії сімаї сімона вивів “матрацників” матрацників “вперед, Але клуб зао не здався зао не здався спромігся а вольову перемогугуг.
Es un hermoso lugar para pasar el rato con mucha gente que está “solo” en la playa.
“”О” – “Атлетік” – 1: 2
lioli: Нон, 62 (автогол) – 77ай, 77, Вільямсо Вільямс, 82
“Атлетіко”: Как – Алько, хіменес, Ермосо – Кондогб’я (де ульауль, 51) – Льоренте (Ан оді, 46), Оке (А, 84), Лемар (Атеус Кунья, 85), Карраско – Корреа (71)⁇
“Атлетік”: Нон – де ркаркос, єрай, мо мартінес, Аленсіага (берчіче, 75) – беренгер (о вільямс, 70), аррага, ані арсія, аїн – ансет (ауль арсія, 70),
Вилучення: Хіменес, 90 + 4
О голів
Ок ніїанії: о потрібно ати
- В орії олодар а Іспанії визначається в аудівській авії.
- Ому алі мадридський “лал” обіграв “арселону” в овертаймах.
- 16 січня о 21:30 відбудеться лал, як якому і ачиться овий володар Суперкубка анії.
- Олодар рофею – “Атлетік” ао. У МАТчі, Відбувсяо відбувся 17 січня 2021 року, аски обіграли “барселону” з махунком 3: 2, аким ом, авши азовим володарем суперкубка анії.
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