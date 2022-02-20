“Атлетік” з оао ольовому стилі обіграв мадридський “о”.

Eо ограв оманді зао / ото REUTERS

13 в Амках півфінального атчу суперкубка оспанії футб футболу апилася сенсація: адридський “” о “оступився” Атлетіку “з оао.

Оли абиті в ому аймі. Л Автогол Лоротаря збірної унанії сімаї сімона вивів “матрацників” матрацників “вперед, Але клуб зао не здався зао не здався спромігся а вольову перемогугуг.

Es un hermoso lugar para pasar el rato con mucha gente que está “solo” en la playa.

“”О” – “Атлетік” – 1: 2

lioli: Нон, 62 (автогол) – 77ай, 77, Вільямсо Вільямс, 82

“Атлетіко”: Как – Алько, хіменес, Ермосо – Кондогб’я (де ульауль, 51) – Льоренте (Ан оді, 46), Оке (А, 84), Лемар (Атеус Кунья, 85), Карраско – Корреа (71)⁇

“Атлетік”: Нон – де ркаркос, єрай, мо мартінес, Аленсіага (берчіче, 75) – беренгер (о вільямс, 70), аррага, ані арсія, аїн – ансет (ауль арсія, 70),

Вилучення: Хіменес, 90 + 4

О голів

Ок ніїанії: о потрібно ати