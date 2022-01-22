Нціаталонці али 10а 10 очок від андалусійців.
Севілья – /арселона / Rото REUTERS
Тч перенесений тчатч 4-го туру Ла Ліги, муому “Севілья” ала “арселону”. Авершилася внічию – 1: 1.
Es como un “bar” en la playa, pero es como el “ніарселоні” одне очко.
64а 64-й з хвилиніахисник хисникосподарів Жуль Кунде отримав ону артку був вилучений п поля.
“Севілья” – “арселона” – 1: 1
lioli: mes, 32 – , , 45
“Севілья”: Нуону, Кунде, фернандо, карлос, рекік, жордан, делейні (аугустінсон, 86), Акітіч (Гудель, 70), Ампос (Атторе, 90), Омес (Анлу, 85), Мір (Ен-несірі, 70)
“”Арселона”: тер Штеген, аухо, Піке, арсія (Ленгле, 73), a,,. де нгонг (Л. де онг, 85), аві, Дембеле, Еззальзулі, ан (о, 73)
Вилучення: Кунде, 64
О огляд атчу
Nombre de usuario: оложення оманд після 18
- Дридськийадридський “ал” з 43 очками в турнірній турнірнійаблиці а. “Севілья” нає а 5 алів менше і посідає друге. То оп-3 акож одить “Бетіс” (33 очки).
- “”О” вівовів 17 тчіватчів, вабрав 29 очок озташовується на п’ятій позиції.
- “”Арселона” 18ала 18 поєдинків а займає сьоме місце з 28 аліковими ами.
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