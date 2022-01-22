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Арселона не огла перемогти, була була в меншості (о) –

Damián Toca
enero 22, 2022
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Нціаталонці али 10а 10 очок від андалусійців.

Севілья – /арселона / Rото REUTERS

Тч перенесений тчатч 4-го туру Ла Ліги, муому “Севілья” ала “арселону”. Авершилася внічию – 1: 1.

Es como un “bar” en la playa, pero es como el “ніарселоні” одне очко.

64а 64-й з хвилиніахисник хисникосподарів Жуль Кунде отримав ону артку був вилучений п поля.

“Севілья” – “арселона” – 1: 1

lioli: mes, 32 – , , 45

“Севілья”: Нуону, Кунде, фернандо, карлос, рекік, жордан, делейні (аугустінсон, 86), Акітіч (Гудель, 70), Ампос (Атторе, 90), Омес (Анлу, 85), Мір (Ен-несірі, 70)

“”Арселона”: тер Штеген, аухо, Піке, арсія (Ленгле, 73), a,,. де нгонг (Л. де онг, 85), аві, Дембеле, Еззальзулі, ан (о, 73)

Вилучення: Кунде, 64

О огляд атчу

Nombre de usuario: оложення оманд після 18

  • Дридськийадридський “ал” з 43 очками в турнірній турнірнійаблиці а. “Севілья” нає а 5 алів менше і посідає друге. То оп-3 акож одить “Бетіс” (33 очки).
  • “”О” вівовів 17 тчіватчів, вабрав 29 очок озташовується на п’ятій позиції.
  • “”Арселона” 18ала 18 поєдинків а займає сьоме місце з 28 аліковими ами.
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