Днийародний аick onc.
Алісти Діадіо обода омітили його на пр провладного російського «ого каналу.
А був асником спеціального випуску «гого каналу, ого одіям аїні -« сас покаже. Ам він аявив, о «в ваїні ацизм» і кликакликав олодимира Путіна допомогти.
Айскладніший оцес не тягнутиатягнути цю війну, не проникнути один одного авистю. Озумієте? Оijo щ ц трио обидва боки несуть сòдиасліtim.– явиваявив в ефіріародний ат аїни.
Какож атив а Володимира Зеленського у «тягуватягуванні війни.
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