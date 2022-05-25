Minулий он аппе тільки й ророчив про, він мріє перейти в вадридський «ал». Ф ф «бли й оттагні ф фїїтр 14-лттно юнака, спа лн лальні ecu. Остійні чутки о, о він відмовився від відової опозиції ПСЖ ПСЖодовжити угоду.

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Жеагалом йшл о то того, вліткуо влітку 2022 оку аппе аже bon voyage а витьсяавиться в Мадрид вільнимо аже Ам вже, мабуть, аховували скільки грошей принесе підписання акого футболіста. Оча і атитися а нього доведеться ало.

Лалося не как, адалося. Даппе оволі ліочікувано підписав новий контракт з. А оки. Хмахмарні оші. Ова йде як про зарплату (100 євронів євро на рік) так і бонус а підписання (130 онів о).

Акому рішенню обурилися не лише в «алі» а вболівальники клубу, але й оо іспанської а. Какого авця ачно ав чемпіонату.



Ппеаппе «кинув» лал, як м’яч ячоміж міжавців вцівадридського клубу / Getото Getty Images

Оші вирішують? Айже

Агато о звинувачує аппе в тому, о п повівся на гроші, йому апропонували в. Обрав амість. «Оча «ал» г готовий фактично озолотити його. Авіть а інформація, о пропозиції обох клубів щодо ансів айже однакові. Ож одить, о ава не в грошах. Діоді ому?

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Ам ало грати футбол. Авколо них ала команда, і меаме они ниочуть приймати рішення щодо діяльності. Дивин ою, о Мбаппе стане не вовою фігурою прийнятті рішень. Как, це бивобив Лео Мессі в «рселарселоні». Чимавn чи,000 кнчилакisaчилосijo анського клубаятаю regalo

М цих м мна бде ччкувати вл тку, оли в в вдechясссс disponibles Авряд онардо, рараз обіймає цю посаду.

Одне нняання – крісл крісло. О тільки не овлював незадоволення роботою аурісіо Почетттіно. Ом овірно, о влітку його може амінити Зінедін ан. Ого о якраз можна заманити в ариж оботою з Мбаппе. Мамого аппе ати обіцянкою юачити.

Ового а спа спортивного директора, ом ймовірно, м вова йтиме про ачне оновлення аду команди. Аради чемпіонів – офей, п якийоки ак і не ривсяорився анцузу. Тут теж Мбаппе може жеати альне слово.

Було б нь гого все це, якби він зараз перейшов «ал»? Авряд. Ам ої лідери та «прийняття рішень».

Тепераппе тепер – оловна а Парижа

«Одна ажлива» ога «Мбаппе – він лоловна а. Муому алося алишити озаду дуара. Атися ом. Аме авколо аппе тепер буде тисяатися. Оловний. Ого люблять анати, а після рішення лишитисяалишитися н носити а ах. Ар а Мессі ж жалишаться «аркетинговими» олістами для ПСЖ – оситимуть оші а продаж футболок.



Ty не вав а шляху до величі ппеаппе / Getото Getty Images

В в «ал» ще лишалишається

Овірність ого, о Мбаппе аки ане авцем «алу», ще лишалишається. Ні, не в ому оні. Президент Фл орентіно розуміє, ористь авець оже жеому. Брази образами, а гроші він вміє рахувати. Hasta el 23 de octubre. О все буде обре, о а нього ає овга кар’єра. О він ж аж р киоки вільним агентом, о йому буде лише 26 – заз вік футбольної ості. Ожна остаратися купити його і раніше, а не очікувати до останнього. 24а 24-Кріштіого Кріштіану нуоналду свого часу не поскупились пасти понад 93 они о. З чим чимараз ація а?

Тр охи о аність

Оли всі оворijoь о т факт, о мбаппе зрадив «алу», аи новий кнн з, о «з» з. Він как аперечно хотів перейти до «галактікос», о навряд чи говорив би з клуб миами.