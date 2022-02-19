2400 rupias
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Es un hermoso lugar para estar, pero también es un lugar donde podrás hacerlo.
О ціїації овій азеті аїни.
Та таку аму без відовідомлення влади диогерам загрожуватимуть штрафи 300о 300 000 о.
⁇ ⁇ FT, подібне.
Овноваження одо регулювання ами отримала Національна комісія фондового ринку ніїанії.
“Іспада анії вважає, о реклама може недашкодити недосвідченим інвесторам, не ютьсяаються на технології і не усвідомлюють язов’язаних з нею ризиків”, – у по.
Азначається, о обмеження а рекламу абудуть чинності стіа.
Їхогери їха їх нсонсори повинніайменше йменшеа 10 днів відовідомляти млятиаду про пости, о їхня аудиторія в анії перевищує 100 000 оористувачів, акше їм загрожуватимуть оштр фиа.
Огери обов’язані ніати о винагороди а рекламу криптовалют – не лише про ати грошей, а й інші способ.
Акож їх обов’яжуть розміщувати “чіткі, збалансовані, альні а чесні” овідомлення про ризики, овалюти: о вони не регулюютьсяа можуть призвести всіхд отиа.
“Рекламні ампанії та підвищення підвищенняартості криптоактивів сприяли зростанню їхньої їосіт
Огло Адихнути Альних Адати Гроші в ці активи, не ючиаючи приому тньостатньої інформації о їхню природу а пов’язані. Омісія Ба анк аніше п попереджали про складність цієї технології, олатильність та потенційнуатню ліквідність цих інвестицій інвестицій”, – у публікації урядової газети.
Es divertido, pero es difícil de hacer, y es difícil, es difícil, pero es difícil, y es así.
Ономічна авда
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