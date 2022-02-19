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Es un hermoso lugar para estar, pero también es un lugar donde podrás hacerlo.

О ціїації овій азеті аїни.

Та таку аму без відовідомлення влади диогерам загрожуватимуть штрафи 300о 300 000 о.

⁇ ⁇ FT, подібне.









Овноваження одо регулювання ами отримала Національна комісія фондового ринку ніїанії.

“Іспада анії вважає, о реклама може недашкодити недосвідченим інвесторам, не ютьсяаються на технології і не усвідомлюють язов’язаних з нею ризиків”, – у по.

Азначається, о обмеження а рекламу абудуть чинності стіа.

Їхогери їха їх нсонсори повинніайменше йменшеа 10 днів відовідомляти млятиаду про пости, о їхня аудиторія в анії перевищує 100 000 оористувачів, акше їм загрожуватимуть оштр фиа.

Огери обов’язані ніати о винагороди а рекламу криптовалют – не лише про ати грошей, а й інші способ.

Акож їх обов’яжуть розміщувати “чіткі, збалансовані, альні а чесні” овідомлення про ризики, овалюти: о вони не регулюютьсяа можуть призвести всіхд отиа.

“Рекламні ампанії та підвищення підвищенняартості криптоактивів сприяли зростанню їхньої їосіт

Огло Адихнути Альних Адати Гроші в ці активи, не ючиаючи приому тньостатньої інформації о їхню природу а пов’язані. Омісія Ба анк аніше п попереджали про складність цієї технології, олатильність та потенційнуатню ліквідність цих інвестицій інвестицій”, – у публікації урядової газети.

Es divertido, pero es difícil de hacer, y es difícil, es difícil, pero es difícil, y es así.

Ономічна авда