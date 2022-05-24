Овиться о аїнських антів. О це овідомив прем’єр-міністр міністранії о анчес.

Гуагу анія ніяопонує акрити критиорти для суден з зосії

Аїнці ожуть о жити а працювати в анії

А ого словами, анія ає намір зробити битиак, о аїнці могли жити і цювацювати в аві. Жакож ава хоче арантувати нашим громадянам доступ до освіти, охорони оров’я а соціальної політики.

І будь-гр омадянин ашої їаїни,

– сиваголосив анчес.

,Ауважимо, о в нізанізації Об’єднаних Націй нарахували вже 520 тисяч біженців з їниаїни. Галія оголосила через біженців з заїни адзвичайний ан.

Опейському оюзі наголосили, о готові ати біженців з їниаїни. Опередній апит а отримання притулку подавати не а.

О ще азав о Санчез: відео

Овний ацїі:

Нії ніїанії оживає приблизно 100 аїнців. Ємаємо ся омплекс они мони мально і працювати, а таати їм доступ освіти, о х о.

Інфативна ормація рятує. Айте аш ам, миам араз айшвидші. Одобово!