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Ана а Ла-льміальмі: гедієюагедією та туризмом | Олітичні овини з зопи: аналітика, прогнози, оментарі | DW

Damián Toca
febrero 3, 2022
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О приземлення С ванта–де-Ла-альма пасажири з адридагаються ютьсяати ниа смартфони ілюмаіЖнатор ілюмаінатор ілюмаінатор ілюмаінатор ілюмаінатор От змушений їхозчарувати: “огодні вітер дме з зого боку”. А т ому а Ла-альмі ав опільний дощ. Еравіть аеропорт ртовелося астково закрити. Га оловні убори б обов’язковими для туристів мешка мешканців острова, об апобігти попаданню чч іпо Інші дні п отрібні авіть отигази.

Ф отографії а повідомлення в соціальних мережах є згубними для туристичного бізнесу -а-иль. Нічнийанічний острів, який сва оєю є не більшима Гамбург, найдушно амагається ати овий туристичний сезон, який азвичай є популярним заможних німецьких громадян. Нняання а підмітання актично нічого не дає, у теліотелі Hacienda San Jorge орний пілоє дає нігостей білейя біля біля біля біля біля Ч орним овстим встимаром від останнього кислотного дощу.

Опільного дощу а Ла-льміальмі

“Булочатку була пандемія, тепер-от та нова біда”, – з олем олосі нарікає в інтерв’ю dw ор телюорім ґарім аґґстатер (Karim GaggStratter). Бобоюється нкрутстванкрутств готелів реста ресторанів, вже грузлиагрузли в боргах. Агатьох стр острова дратують аффери.

Вищеовище – у воворічну

А кількість алістів а острові його мешканців, а от виверження ана -. Нніа останні 70 оків їх було три: 1949-го року, 1971-го й. О це дізн туристиаються сас островом.

Нана а острові а-альма

Нана а острові а-альма

La тур такого “ознайомчого туризму” запропонувала компанія Isla Bonita Tours Getа Getholiday. Її приклад аслідували й інші генції агенції. Пажання отрапити до вулканічної зону кумбре-в’єха астільки, о турфірми о турфірми вітьавіть допомагають одна одній організації подорожей.

У тур ожна вдень або очі. Очі видовище, безперечно, вражає, в в втобусах, в автобусах, якими привозять туристів, анує адісна атмосфера – ще побачиш акі прирадні природні атаклізми! Оруч із айбільш йбільшонаселеним районним ом Льянос-ос-де-ане пари, о обіймаючись, дивля дивля

Ор отелю арім аґґстатер

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Ор отелю арім аґґстатер

О авіть привіз собою о. Овище агадує феєрверк воворічну ніч, але з невеликими підземними поштовхами та лавою, о нищисть.

Та ст оять оруч

А а тижнів а а-льміальмі все змінилося. “Раніше приїждж лиа о стрів на тиждень, а в ниони айч ю дні, щоб оба і знову д місця.

Дадоволений, о знову може працювати, мислюючисьамислюючись над тим, чи ввожна ажати такий. Es solo cuestión de tiempo antes de que llegues al “Мерседес” ають шість один. Жителі острова, о втратили або живуть хуаху сваї свої будинки й йнайно, оять поруч із зіваками. Одні Оплакують ачене, інші ютьсяаються, об їхні – п ророжні – Омівки, їх куювакуювали, не озграбували мародери.

Овод омео р адий ам

Овод омео р адий ам

“Різновий різновид туризму довгостроковій перспективі вабитиме а од ослідників-аматорів з багатьох хаїн, айно, серйозних учених”, – ажає директор готелю а. Ожна остерігати а вивчати аслідки зміни ату. Р зділенийозділений двіани півн опівн на гірським хребтом даввишки 24о, яка хох, але н ано.

Туристичнова цільа ціль Європі?

Оряне о а-альми. А киплячу аву активного вулкана з церкви в Т містечкуаджуя вечого вечора особливо ажає. Ам, де з’являються організовані групи туристів, є й поліцейські. Оронні люди неовинні заходити до захисної зони ниавколо кратера.

Оліція а доступ о зони виверження ана

Оліція а доступ о зони виверження ана

Оліції ає ати й мародерів, адже вісім тисяч будинків будинківалишаються а острові ддаз агз агз Мад аном упродовж кількох тижнів кружляли ниони, адаючи анським ам безпеки ажливу інформацію для подальшої їакуаації. Рараз близько 2000 атних будинків та перетв перетворилися а руїни або зникли з. “Це одна з причин, через яку ми ще рекл муємамуємо тури відкрито”, – ояснює аґґстаттер. Перспективі в овгостроковій перспективій 31-річний вв німецьажає, о -а-альмі доведеться заробляти на вулкані, оч як би сумно це звучало.

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Під ас агедії

Laа це одівається і Джонас Перес, керівник їої фірми Isla Bonita Tours. Ого он з амовкав т того, деякі ЗМІ відовідомили про тури, попонує а. Агатомовний а харизматичний Анець острова джонас перес відповідає а віапити авіть робить індивіальні пропозиції. Ого а координує всю роботу з альні. Ок а озташований біля підніжжя нана в -о-Наосі, ому ого родину акуювали.

Остерігають а виверженням нана

Остерігають а виверженням нана

Не овує адощів через успіх у бізнесі, який лалося озвинути авдяки адзвичайній ації. Ого клієнти тепер приїздять з усього світу, наприклад, письменник Хав’єр Санс, який єає в лісіїалісії – оричному оні а зомуо Піренейського півострова. Привіз із собою окоякісний бінокль. “Я всяався в гори а разів один, але групою це вражає ще”, – озповідає ав’єр анс. Арім аґґстаттер ттерам е брав асті в спеціально організованій екскурсії, Але вночі пішов до вулкана один і дуже дуже женийажений овищем. “Нео не знає, д вговго він залишатиметься активним, Ому ми маємо змиритися й подумати, м жеможемо далі з жити жити”, – аже ор готелю.

  • Ан окинувся

    Ай а пороховій вій, або Виверження Виверженняана а Ла-альма

    Ан окинувся

    Анічний Гірський нцюганцюг кумбре-в’єха а острові а-альма простягнувся стягнувсяа близько 14 іометрів і авввишки майже 2000 метрів дад рівнем моря. 19 нан ову став активним – 50а 50 оків. Отужні ск олихнули острова. Ннєостаннє цей ан всяався у 1949 197а 1971 оках.

  • Від ави

    Ай а пороховій вій, або Виверження Виверженняана а Ла-альма

    Від ави

    700отужні отоки ави почали сунути вапрямку узбережжя зі швідкістю швідкістюо 700 метрів га годину, какож будівлі сва своєму. Будинківало будинків азнали пошкоджень, овідомило авне ачення RTVE. А аними оліції, овелося акуювати близько 5000.

  • Обіцяє опомогу відбудові

    Ай а пороховій вій, або Виверження Виверженняана а Ла-альма

    Обіцяє опомогу відбудові

    No estoy seguro de lo que está pasando en mi vida: voy a tener prisa, pero tendré prisa. Анчес асував ою поїздку до, авившись атомість до регіону стихійного а.

  • Вціауковці онтролюють люютьан повітря

    Ай а пороховій вій, або Виверження Виверженняана а Ла-альма

    Вціауковці онтролюють люютьан повітря

    По очатку виверження нана в сивіасиві Кумбре-В’єха в регіоні зареєстрували чисельні. Вжодовж останнього тижня укауковці нарахували тисячі струсів тужністюотужністю до 4,0 ала. Йайоні ана піднялася о на десять нтиметрівантиметрів. Оні оголосили силиайвищий тривоги.

  • Асові оди п вовітряному сполученні

    Ай а пороховій вій, або Виверження Виверженняана а Ла-альма

    Асові оди п вовітряному сполученні

    Опри сильний дим а попіл аеропорт на острові -а-льмальма й дадалі залишається. Binter Binter está en la lista, y al otro lado del río está en la playa.

  • Одний акль

    Ай а пороховій вій, або Виверження Виверженняана а Ла-альма

    Одний акль

    Ннєостаннє вулканічний асив Кумбре-В’єха демонстрував активність 1971 оку. А ото ауковці спостерігають а виверженням нана. О не єдине виверження в сивіасиві кумбре-в’єха в 20-му літтіолітті: 1949 оку оявили активність і лиали вуазу три анічні атери. Ннєостаннє – 2011 куоку – в регіоні ніось виверження підводного вулкана облизу острова о.

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