Альніше про т та смерть зазових топменеджерів пменеджерівосії – айте в теріатеріалі 24 años.

О Р осійські оресурси али токсичними: а починає ати тиоставки азу

Лисяалися а дуже ожі todo.

18 у оскві айдені к колишній «азпромбанку» Вадислав аєв дружиного а онька.

дружиного а онька. 19 іспа іспанському курорті деорет–рар були йденіайдені к олишній опменеджер «оватек» Отосеня дружиного а онька.

дружиного а онька. Ажають осійські а нські ослідчіани (, о, о, озалежно один від одного), обох адках чоловіки вбили своїх оньок, а потім амогубство.

«Ачистка» чи?

Джерела ормацією цієюа 24 луаналу в російських медіа, смерті «аче під копірку» аніку ових олах, в першу чергу, ов’язаних з Кремлем енерга енергоресурсами. Більше, о аніше – 28 січня і 25 лютого – в Росії вже о са самогубства топменеджерів «азпрому». Ті дкиадки – дуже схожі обою.

Осійські бізнесмени аспокоюють себе та інших, ажучи вголос, о смертей смертей – осто. Ошепки ова про жливуожливу «ачистку» тих, о «знось ає і може розказати». Озказати ті бізнесмени, нині вже мертві, огли агато

Олишніх алтерів ає

Я’я отосені загинула 19 квітня, але ормація про це сосочилася в лишеа лише два дні тотому – 21-o. Анал Telecinco Мивовідомив, що, па попередніми даними, 55-річний річнийава родини нібито зарізав ножем арубаю дружину та доньку, а потім повісився ам.

Панська оліція ліціяакож перевіряє версію, не було «амасковане» o, olivo. Осіян стверджують, о ті жили тихо, оли не зчиняли скандали чи авіть суперечок, а гостей у ко ничих

Лтералтер «аманця» a

Сергій тотосеня став вомим р бізнесосійськихах у колах у Алекому 2002 ціоці, оли ав головним бухгалтером «оватек». Через 13 Вірноків ої авіо Гачили заступником голови правління з правління з праміки та окономіки та фінсів, а, того, він отримав 0,0765% Акцій компанії. Коток, А Перший погляд, скромний, Але насправді він вінарантував мільйонні, «О» Оватек «а той омент озами природавцем вцемодно. Муому, вжеаючи олідні лідніатки, в 2016 Проці Протосеня пішов із компанії. Сьа огодні а його рахунках – 400 онів о. Оші Тепер Адкує син бізнесмена, який п їїоїхав на відпочинок до відпочинок до додпанії, залишився у французькому бордо, де лала сім’я. Аме він ателефонував до іспанської поліції та повідомив, о його близькі не дятьодять а зв’.



Tyолодимир Путін іого посіпака Геннадій о / Getото Getty

Екосійський ономічний оглядач, авах анонімності, мивовідомив 24 Аналу, о останнннннннннннннннннннннннім асом «оватек» (у 2021 оці осідав 8-у рейтингу прив йбільших отується о адних обувань, сипосипалися через війну в ваїні. Омпанія Арантовано зазнає серйозних, попри те, о має в росії великі преференції, Одним із найбільших її акціонерів (23,5%) Адій о – «аманець» великий друг а.

Априкінці ого Тимченко потрапив до санкційного списку Великої анії а. Відвести відвести «оватек» з-уд руару, 23 бізнесмен бізнесмен вийшов р ади орів компанії. Анкції оти «оватек», вз гагалі озширення газового арго оти Росії, – ава асу.

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Зараз усе адно, – рачив орматор 24 аналу. – Але лишніхолишніх алтерів, і КДБістів, єає

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Менш хливахливою та «анною» а й гедіяагедія напередодні, оли агинули «азпромбанку» Вадислав аєв а його сім’я.

Версією слідства, бізнесмен у сімейній сімейнійартирі розстріляв з пістолета й й 13-річну річнуоньку, а потім застрелився ам. 22А Відбулися 22® 22:00, П Отім зізналися, о чули багато пострілів ніхт ніхто поліції так і не телефателефонував.

Нкуанку, оли аєва не да доньку до школи, ча чоловіку почали телефонувати. Обільні о ав. Оді о артири ала старша донька Аваєвих своїм ключем відкрила вхідні. Ченеобачене окувало! А ала у своєму, а подружжя – кухніа. Али огнепальні ураження. –Ому –а – одразу 14! Гого, неї були зламані ноги

Вже ступнаступного дня заявили, о а кривавої бійні – адні осунки. Ормовані ніа «розшифрували», О МАЛИ НА УВАЗі СИЛОВИКИ: О У ДРУжИНИ ЛюБ Любовний внийоман Олишнім сімейнимодім сімейнимодієм, вона завагітніла від нього. Лало ою нервового зриву єваєва. Ара ва в цесіоцесі розлучення, але ова справа атягнулася через неповнолітню доньку.

Із ом

Арто Ачити, Аво аєв до того, як у 2016, 2016, Озпромбанку «, озпромбанку», озпромбанквав в охоронних структурах, окрема, в держдумі. Дивним дивним чином його випадає період д 2012 по 2016 киоки – остеменно невідомо, чим він уйай сас

,,,,,,,,,,,,,, Пого артнеркою цьому бізнесі була така обі Сіяастасія арнєєва (єає 10%) – мільярдеронька а Оли олобуєваз заступником потужного «а» ростех «, а нішеаніше 39 ківоків (1975 – 2004) Ацював очатку в Кдб срср, а потім у фсб.

24о 24 луаналу в осмедіа відзначає, хо ходили чутки буцімто останнім асом між євимаєвимомі і ості осунки. О це слідчі ають ати, але зр зрозумілих причин вони навряд чи «озроблятимуть» аку.

Дубль «азпрому»



Віазові омпанії Росії азнають величезних. Лише це п очаток… / зото рхіву архіву 24 аналу

Ох омих михазовиків теж викликає агато питань. Es así, pero es muy divertido. Амогубства (Місяцяотягом місяця!) Топменеджерів «газпрому», м йжеайже сусідами елітн елітному під піданкт-петербургом, – а це не насторожує? О ажити ще й а деталі

29 снасному муоверховому будинку будинкуо знайдено труп 60-ого Шульмоніда ана – а анспортної служби «зпразпромінвесту».

Ан А А А А Длозі у Ванній, Оруч із ним знайшли ніж та посмертну записку, ч лоловік авався буцімто терпіти біль у н нозі. Аніше ан амав ногу а носив апарат арова для зрощування кісток.

Алікували, х хочу бути бутиалідом а арем. О а щасливо. Ас дуже люблю, – цитують пискуаписку топменеджера осЗМІ.

Ана алишилися дорослі син а донька. Ою він озлучився у вересні 2021 оку.

Осійських алежних ам-наналах досить активно обговорювали смерть а. ¿Por qué?

А 25 врого вранці (д добу після початку війни Росії проти тиаїни) у ому селищі Ленінськ Ленінському було знайдено о гого «опменеджера «азпрому» – 61-ого Тюлякандра Тюлякова – аступника ального директора Єдиного розрахункового центру компанії корпоративної.

Ова виявили овішеним уаражі-прибудові до. Оруч ала посмертна записка, зміст якої не розголошують о цього асу. Оли поліція алісти поцювали працювати там і дадати протокол, али три джипи «азпрому». ¿Quiénes somos?

Опці аявили, о вони – а безпеки «Газпрому», оточили територію, а нас і більшість поліцейських в.

Ація абсурдна для вавової їави, але для Росії – ово. Билио обили силовики «азпрому» будинку – омо. Ось али чи сліди мітамітали?

Арто одати, що, а неофіційною інформацією, а проскочила в деяких, апередодні Ов ав одому сильно побитим⁇

Алі?

Отже, менше, з триа три місяці, алися чотири смерті смертіопменеджерів, ов’язаних з «газпромом» газпромом «газпромом» і «новатеком» – овідними азовими компанія росії. Дкиадки – ачебто амогубства. Якими чебтачебто ає зв’язків

Омусь мені ається, о буде додовження… – жеаже джерело 24 аналу в російських а.

Поп-10 Р осії

Forbes ворахував, о йбільшеайбільше втратив через аа-2022 (лоларів)

Мільярдер (асність) О Ало Ордашов (аль) 29,1 13,2 Олодимир отанін (ос, Норнікель) 27 17,3 Олодимир Лісін (НЛМК, ва вантажна компанія) 26,2 18,4 Агіт ов (ойл) 24,9 10,5 Онід Міхельсон (оватек, Сібур) 24,9 14 Адій о (тековатек, Сібур, ансойл) 22 11,3 Ан ов (олюс) 15,8 4,4 Номан Абрамович (Molino) 14,5 6,9 Льчука акальчук (Fresas silvestres) 13 2,1 В Свєрдлов (Llegada) 10,6 1,4

Гуагу – жеоже онія ніяою відібрати Курили у Росії: овідь осла аїни