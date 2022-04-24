Альніше про т та смерть зазових топменеджерів пменеджерівосії – айте в теріатеріалі 24 años.
О Р осійські оресурси али токсичними: а починає ати тиоставки азу
Лисяалися а дуже ожі todo.
- 18 у оскві айдені к колишній «азпромбанку» Вадислав аєвдружиного а онька.
- 19 іспа іспанському курорті деорет–рар були йденіайдені к олишній опменеджер «оватек» Отосенядружиного а онька.
- Ажають осійські а нські ослідчіани (, о, о, озалежно один від одного), обох адках чоловіки вбили своїх оньок, а потім амогубство.
«Ачистка» чи?
Джерела ормацією цієюа 24 луаналу в російських медіа, смерті «аче під копірку» аніку ових олах, в першу чергу, ов’язаних з Кремлем енерга енергоресурсами. Більше, о аніше – 28 січня і 25 лютого – в Росії вже о са самогубства топменеджерів «азпрому». Ті дкиадки – дуже схожі обою.
Осійські бізнесмени аспокоюють себе та інших, ажучи вголос, о смертей смертей – осто. Ошепки ова про жливуожливу «ачистку» тих, о «знось ає і може розказати». Озказати ті бізнесмени, нині вже мертві, огли агато
Олишніх алтерів ає
Я’я отосені загинула 19 квітня, але ормація про це сосочилася в лишеа лише два дні тотому – 21-o. Анал Telecinco Мивовідомив, що, па попередніми даними, 55-річний річнийава родини нібито зарізав ножем арубаю дружину та доньку, а потім повісився ам.
Панська оліція ліціяакож перевіряє версію, не було «амасковане» o, olivo. Осіян стверджують, о ті жили тихо, оли не зчиняли скандали чи авіть суперечок, а гостей у ко ничих
Лтералтер «аманця» a
Сергій тотосеня став вомим р бізнесосійськихах у колах у Алекому 2002 ціоці, оли ав головним бухгалтером «оватек». Через 13 Вірноків ої авіо Гачили заступником голови правління з правління з праміки та окономіки та фінсів, а, того, він отримав 0,0765% Акцій компанії. Коток, А Перший погляд, скромний, Але насправді він вінарантував мільйонні, «О» Оватек «а той омент озами природавцем вцемодно. Муому, вжеаючи олідні лідніатки, в 2016 Проці Протосеня пішов із компанії. Сьа огодні а його рахунках – 400 онів о. Оші Тепер Адкує син бізнесмена, який п їїоїхав на відпочинок до відпочинок до додпанії, залишився у французькому бордо, де лала сім’я. Аме він ателефонував до іспанської поліції та повідомив, о його близькі не дятьодять а зв’.
Tyолодимир Путін іого посіпака Геннадій о / Getото Getty
Екосійський ономічний оглядач, авах анонімності, мивовідомив 24 Аналу, о останнннннннннннннннннннннннім асом «оватек» (у 2021 оці осідав 8-у рейтингу прив йбільших отується о адних обувань, сипосипалися через війну в ваїні. Омпанія Арантовано зазнає серйозних, попри те, о має в росії великі преференції, Одним із найбільших її акціонерів (23,5%) Адій о – «аманець» великий друг а.
Априкінці ого Тимченко потрапив до санкційного списку Великої анії а. Відвести відвести «оватек» з-уд руару, 23 бізнесмен бізнесмен вийшов р ади орів компанії. Анкції оти «оватек», вз гагалі озширення газового арго оти Росії, – ава асу.
¿Cómo deshacerse del desorden en su hogar?
Зараз усе адно, – рачив орматор 24 аналу. – Але лишніхолишніх алтерів, і КДБістів, єає
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Менш хливахливою та «анною» а й гедіяагедія напередодні, оли агинули «азпромбанку» Вадислав аєв а його сім’я.
Версією слідства, бізнесмен у сімейній сімейнійартирі розстріляв з пістолета й й 13-річну річнуоньку, а потім застрелився ам. 22А Відбулися 22® 22:00, П Отім зізналися, о чули багато пострілів ніхт ніхто поліції так і не телефателефонував.
Нкуанку, оли аєва не да доньку до школи, ча чоловіку почали телефонувати. Обільні о ав. Оді о артири ала старша донька Аваєвих своїм ключем відкрила вхідні. Ченеобачене окувало! А ала у своєму, а подружжя – кухніа. Али огнепальні ураження. –Ому –а – одразу 14! Гого, неї були зламані ноги
Вже ступнаступного дня заявили, о а кривавої бійні – адні осунки. Ормовані ніа «розшифрували», О МАЛИ НА УВАЗі СИЛОВИКИ: О У ДРУжИНИ ЛюБ Любовний внийоман Олишнім сімейнимодім сімейнимодієм, вона завагітніла від нього. Лало ою нервового зриву єваєва. Ара ва в цесіоцесі розлучення, але ова справа атягнулася через неповнолітню доньку.
Із ом
Арто Ачити, Аво аєв до того, як у 2016, 2016, Озпромбанку «, озпромбанку», озпромбанквав в охоронних структурах, окрема, в держдумі. Дивним дивним чином його випадає період д 2012 по 2016 киоки – остеменно невідомо, чим він уйай сас
,,,,,,,,,,,,,, Пого артнеркою цьому бізнесі була така обі Сіяастасія арнєєва (єає 10%) – мільярдеронька а Оли олобуєваз заступником потужного «а» ростех «, а нішеаніше 39 ківоків (1975 – 2004) Ацював очатку в Кдб срср, а потім у фсб.
24о 24 луаналу в осмедіа відзначає, хо ходили чутки буцімто останнім асом між євимаєвимомі і ості осунки. О це слідчі ають ати, але зр зрозумілих причин вони навряд чи «озроблятимуть» аку.
Дубль «азпрому»
Віазові омпанії Росії азнають величезних. Лише це п очаток… / зото рхіву архіву 24 аналу
Ох омих михазовиків теж викликає агато питань. Es así, pero es muy divertido. Амогубства (Місяцяотягом місяця!) Топменеджерів «газпрому», м йжеайже сусідами елітн елітному під піданкт-петербургом, – а це не насторожує? О ажити ще й а деталі
29 снасному муоверховому будинку будинкуо знайдено труп 60-ого Шульмоніда ана – а анспортної служби «зпразпромінвесту».
Ан А А А А Длозі у Ванній, Оруч із ним знайшли ніж та посмертну записку, ч лоловік авався буцімто терпіти біль у н нозі. Аніше ан амав ногу а носив апарат арова для зрощування кісток.
Алікували, х хочу бути бутиалідом а арем. О а щасливо. Ас дуже люблю, – цитують пискуаписку топменеджера осЗМІ.
Ана алишилися дорослі син а донька. Ою він озлучився у вересні 2021 оку.
Осійських алежних ам-наналах досить активно обговорювали смерть а. ¿Por qué?
А 25 врого вранці (д добу після початку війни Росії проти тиаїни) у ому селищі Ленінськ Ленінському було знайдено о гого «опменеджера «азпрому» – 61-ого Тюлякандра Тюлякова – аступника ального директора Єдиного розрахункового центру компанії корпоративної.
Ова виявили овішеним уаражі-прибудові до. Оруч ала посмертна записка, зміст якої не розголошують о цього асу. Оли поліція алісти поцювали працювати там і дадати протокол, али три джипи «азпрому». ¿Quiénes somos?
Опці аявили, о вони – а безпеки «Газпрому», оточили територію, а нас і більшість поліцейських в.
Ація абсурдна для вавової їави, але для Росії – ово. Билио обили силовики «азпрому» будинку – омо. Ось али чи сліди мітамітали?
Арто одати, що, а неофіційною інформацією, а проскочила в деяких, апередодні Ов ав одому сильно побитим⁇
Алі?
Отже, менше, з триа три місяці, алися чотири смерті смертіопменеджерів, ов’язаних з «газпромом» газпромом «газпромом» і «новатеком» – овідними азовими компанія росії. Дкиадки – ачебто амогубства. Якими чебтачебто ає зв’язків
Омусь мені ається, о буде додовження… – жеаже джерело 24 аналу в російських а.
Поп-10 Р осії
Forbes ворахував, о йбільшеайбільше втратив через аа-2022 (лоларів)
|Мільярдер (асність)
|О
|Ало
|Ордашов (аль)
|29,1
|13,2
|Олодимир отанін (ос, Норнікель)
|27
|17,3
|Олодимир Лісін (НЛМК, ва вантажна компанія)
|26,2
|18,4
|Агіт ов (ойл)
|24,9
|10,5
|Онід Міхельсон (оватек, Сібур)
|24,9
|14
|Адій о (тековатек, Сібур, ансойл)
|22
|11,3
|Ан ов (олюс)
|15,8
|4,4
|Номан Абрамович (Molino)
|14,5
|6,9
|Льчука акальчук (Fresas silvestres)
|13
|2,1
|В Свєрдлов (Llegada)
|10,6
|1,4
Гуагу – жеоже онія ніяою відібрати Курили у Росії: овідь осла аїни
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