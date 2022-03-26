Осійський бізнесотовий до радикальних кроків. Олігархи авіть обговорюють можливість фізичного Олодимира а, овідомляє аїнська розвідка. Gazeta.ua поцікавилася ончиною айвідоміших диктаторів століття. Орія оказує, о вони азвичай акінчують авно. Олландський орик Анк нні нніанні Historia Extra о смерть лідерів тих режимів, які рмувормували історію останнього століття:

«За хахо владу, рідко лежачи ліжку к ко лі. Ставіть оо м.. Історія показує, що диктаторам, які захопили владу, незмінно доводиться утримувати її за допомогою все більшого насильства , що створює ще більше ворогів, яких слід усунути. Якщо диктатор може захопити владу, інші можуть теж, що підвищує ймовірність удару в спину. Завжди є суперники, насто астільки ж безжальні. Оскільки онкурент може виникнути з оточення атора, єає постійно чистити ряди наближених».

А аху

Вип агатьох адках астає єараноя, оскільки атори всюди ачать справжніх і уявних ророгів. Омуністичної артії Осип алін , Омігся ого, о тільки в дод з 1934 193 1939 рік понад 1,5 млн людейали, опитали, атували і б багатьох випадках стратили. Одовжував ачити ови, і н ступніаступні мільй мільйони р розстріляли або авили в трудові табон.

1 de febrero de 1953

Стра аху авколо Сталіна вплинула і йа його власну. 1 de febrero de 1953 зного айшли на підлозі, в люжіалюжі власної. Ого озку зкуозірвалася кровоносна судина, але о не ваважився потривожити його в альні. А опомога теж тежатримувалася, о оточення ождя оялося зробити хибний дзвінок. Ліналін омер 5.

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Нняощання з ом ао Цзедуна, 1976

Пожа араноя охопила і а Комуністичної артії аю Ао а. Останнє свого життя вав дуже підозрілим почав ацьковувати близьких один а одного. Т оточенні були воводити вірність, асуджуючи членів сім’ї, друзів і олег. Ніяампанія ору руала життя десятків нівонів. Оли й ого близького соратника Оу ая лиагностували рак, відмао довився вивсяозволити йому муання, оки не стало апізно, і Чжоу помуу у 19 Мам ао помер через вісім місяців, 9 вересня 1976 оку.

⁇

Алін і ао омерли природною смертю, але не всім всіматорам мак пощастило. Після ргненняоргнення оюзників на сицилію 1943 куоку «а рада» ашистів пра проти дикталійського дикталійського диктатора беніто оліні. Липні липніороль Рор ануїл III аказав армії заарештувати Муссоліні. Оден член артії не проти, опри опередню урочисту клятву клятвуахищати лідера до. Оліні ув’язнили а острові Понца, одалік алійського.

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Атори Гітлер а Муссоліні

Уак оліні алишився. Ольф організував алу альну операцію, авивши а звільнення дуче групу нтниківантників. Ація алася успіхом, озволивши оліні сформувати нову ашистську адміністрацію на півночі ал.

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А о Муссоліні а його послідовників підвішені до балки після їхньої

Дуче стастав через а роки, оли його кільк ох послідовників опили антифашистські артизани біля о. 28 квітня 1945 Куоку ого розстріляли, овантажили у оургон відвезли відвезли о мілана, де підвісили вниз головою на алці.

Останні місяці війни Гітлер Гітлеровався в бункері в Берліні, ованому під новою юанцелюєієіє. «А «остання станція у втечі від реальності», – ав улюблений архітектор а ⁇.

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І принести смерть і іання, а, а його думку, не слугаслуговувала на нього, Гітлер каказбутов продов 20 квітня 1945 куоку, у день 56-річчя Гітлера, Берлін тротрапив перший ворожий аряд. А а днів вкавколо а не лишилалишилося нічого, мківа.

Очувши про наругу ад ом Муссоліні, каказав спалити його, об авадити будь-муому оскверненню

Очувши о п поведінку ом Муссоліні, каказав валити його, об авадити будь-муому оскверненню. 30 de octubre de 1945 року аклав а себе, астрелившись. О Гітлера й його давньої коханки Унаун,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,

Овані оли

У 1961 всьоці ого аа 100 м від Гітлера бува попований бетонний ннийар’єр. Es un lugar hermoso con mucha diversión y diversión y diversión y diversión y diversión y trabajo. Дінняадіння стіни в листопаді 1989 року али ст атуї аторів.

О всій Євр опі али атуї Олодимира а, їх олотками чи обезголовлюючи. 2014 оку ця хвиляокотилася до східної аїни. Ослідовники а також жадали у.

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Адку омуністичним атором Єолає аушеску, який вивавив de 1965 a 1989 оку, омент адіння ожна ачити айже до. 21 Грудня 1989 Року він з’з явивсяа балконі штаб-артири у центрі центріареста, Об н на масовому мітингу, Організованому на підтримку. Чого отирма днями нішеаніше, 17 грудня, аушеску аказав своїм ам безпеки теате п оонтиурядових акціях місті місті тімішоара. Ос ас як аємна ліціяоліціяора десятиліттями жорстко контролювала свонтролювала свободу слова та, Оволення його режимом зростало.

Хвилина хвилин т гого, як ушескуаушеску очав говорити, в татовпі почали. Ой підняв руку, вимагаючи тиші, не заз остукуючи мікрофоном, але шум продовжувався. Аушеску ав оломшеним. Ого а на нахилилася вперед, аючись до атовпу: «овчати! О з вами не так?». Аушеску одовжити промову. Олосом амагався задобрити демонстрантів, опонуючи підвищити альну арплату. Явного явно трясло. Орився а бунт, змусивши т а його дружину ати а гелікоптері. А а днів їх вистежили та.

Аушеску ав «аціонал». Ого дружина Єлена кричала солдатам майку, оли їх озстріляли

Винесення ого вироку куару відвели відвелио холодного двору оряд із ізалетом. Аушеску ав «аціонал». А кричала айку, оли озстріляли.

Озплати

Аторам оді ається відстрочити день тиати після. Нськийанський атор, ал Франциско анко,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ого не ало, о політичних в’в язнівористовували як абів а. Вересні у вересні 2019 оку о Франка ексгумували і помістили а більш мнійомній.

Ак амо алін абальзамований і похований поруч з. Того, як його аступник А ов A fines de año, 1961, el día de la víspera de Año Nuevo y el fin del mundo, llegó a su fin.

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Озпаду пилапилася ще дн онеа революція оти диктаторів. А з них припала на Арабську. З 2011 року о повалено або серйозно пошарпано кілька.

Аддафі али в жнійажній трубі д дорогою, лисяалися, ніж астрелити

Tatuaje Раммар аддафі був одним із аймерзенніших в арабському світі, п нонад 40 років ання при владі зустрів смерті1 . Аддафі опинився у стціастці т того, як лізаліз у дренажну, амагаючись ючисьатися повстванііі. Гагав ому, оли ого спіймали ч підас авої громадянської. Паддафі обили, озділи огола, і лисяалися з нього, ніж стрелитиастрелити.

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О ого ого атора аммара Каддафі

Деяких дкадках анам авалося ановити асне отомство, обічно продовжуючи авління. Ансуа альє, жакож омий як «Дапа Док», дикт татором аїті протягом 14 оків. Йочатку його поховали на національному цвинтарі гаїті, оли помер ули помер у квітні 1971 куоку, Але перенесли до грандіозного мавзолею, зведеного сино мо, Нан-одом альє. В лиоли в 1986 році сам режим «Д кока» впав, озлючений атовп ав ст останнього спочинку його атька.

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,А, йшлиайшли аддафі

А орея, сумніву сумніву, айуспішніший ад сімейної астії диктаторів, оскільки ⁇ ажно стежить а гігантським мавзолеєм, де лежить його, «великий вождь», і тькатько, «орогий вождь», спочивають у скляних хах. О всій аїні оять пам’ятники, які гагадують населенню, о ⁇ un ⁇ «o ami». Втіха а, але, о іст історичним ричниманим, їхня дщинадщина теж зустріне ганебний.