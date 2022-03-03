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Аазький ал розпочав розслідування воєнних очинів осії аїні

Damián Toca
marzo 3, 2022
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Окурор арім ан вагомі підстави вважати, о в України нині скоюються оєнні злочини.

Аазький ал розпочав розслідування воєнних очинів осії аїні

Проловний окурор рародного кримінального суду (ICC) У Урім хан розпочав збір доказів оєнних очинів, оєних росією україні.

Президію п овідомив Президію ICC о своє рішення рішенняайно розпочати активне розслідування ія ня. Аша обота зі збору оказів уже розпочалася »,овідомив ан.

О МКС відп овідним кликакі аїни: анія, Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, анада, Колумбія, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,

Звернення звозволяє звозволяє оронням ннямод з 21 2013опада 2013 окуати ти минулі, ак і воєнні злочини, очини людяності ген гено єні – аже окурор.

Ан ачить агомі ави вважати, о на території аїни ск скоюються воєнні очини.

24 Рого осія розпочала масштабний аступ оти тиаїни, тера тероборона ають ступаступ російсїкої армі. Es un hermoso lugar para pasar el rato con la gente.

Lo mismo se aplica a las publicaciones electrónicas y boletines.

Ор а »у ре льнального часу ає окументує хроніки кремлівськоїації авколо військового наступу їку.

:Oto: Getty Images

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